Нацрада: понад 50% пісень у радіоефірі звучать українською

Середня частка пісень українською мовою на загальнонаціональних радіостанціях у другий рік дії мовних квот становила 51%, що в порівнянні з першим роком (листопад 2016 – жовтень 2017 року) більше на 4% повідомляє Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

4 грудня Нацрада підбила підсумки щодо виконання радіостанціями норм закону про виконання пісень і ведення передач українською мовою за два роки їх дії. Як повідомляє прес-служба Нацради, члени ради Валентин Коваль і Сергій Костинський представили результати моніторингу ефірів 15 загальнонаціональних та 175 регіональних і місцевих FM-радіостанцій.

У п’яти радіостанцій частка перевищила середнє значення: «Країна ФМ» – 100%; «UA: Радіо Промінь» – 98%; «UA: Українське радіо» – 91%; «UA: Радіо Культура» – 73%; «Радіо НВ» – 56%.

Квота на ведення передач українською мовою, за словами Валентина Коваля, перевиконувалася від початку її запровадження. «Тобто мовлення українською мовою не стало чимось важким для співробітників радіостанцій і головне – для менеджменту радіостанцій, що дуже приємно», – зауважив він.

Як свідчить моніторинг, у середньому 86% передач на загальнонаціональних радіостанціях звучали українською мовою. Порівняно з минулим роком цей показник зріс на два відсоткові пункти.

У період із листопада 2017 до жовтня 2018 року, відповідно до вимог закону, частка пісень українською мовою мала становити не менше ніж 30%, а обсяг ведення передач українською мовою – не менше ніж 55%.

Квоти на музику українською мовою в ефірі радіостанцій діють з 8 листопада 2016 року, коли набув чинності закон про зміни до законодавства про телебачення і радіомовлення. Він, зокрема, зобов’язує радійників забезпечувати щонайменше 25% композицій українською мовою упродовж першого року дії закону, 30% – на другий рік і 35% –​ на третій рік і далі.

Виняток робиться для радіостанцій, формат яких передбачає не менше ніж 60% музичного контенту мовами Євросоюзу: для них українська квота залишиться у межах 25%.

При цьому частка ведення передач українською мовою у перший рік має становити половину, у другий – 55%, а у третій і подальші роки – 60% від загального часу програм у ефірі всіх радіостанцій.