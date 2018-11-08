Квота української музики на радіо зросла до 35%

Від сьогодні, 8 листопада, квота на українські пісні на радіо становить 35%. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко.

«Сьогодні набуває чинності третій етап запровадження українських квот на радіо – щонайменше 35% пісень, у тому числі у прайм-тайм, українською мовою», – написав Кириленко у Twitter.

8 листопада 2016 року набув чинності закон про квоти на українські пісні та мову на радіо. Вони запроваджувався поступово. У підсумку частка української пісні в радіоефірі має складати не менше від 35%, а квота на українську мову ведення ефіру – не менше від 60%.

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