Нацрада розповіла про дотримання мовних квот місцевими та регіональними телеканалами

У середньому частка української мови на регіональних та супутникових українських телеканалах становить понад 75 відсотків, свідчать дані моніторингу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

За даними дослідження, в ефірі місцевих телеканалів частка української мови становить понад 60 відсотків.

Найбільше державну мову можна почути в ефірі волинських, кіровоградських, рівненських, чернігівських, черкаських та хмельницьких телеканалів (фактичний обсяг використання державної мови становить 100 відсотків). Цей показник найменший в Одеській області (59%).

Серед телеканалів із найменшим обсягом фактичної частки української мови – «Третій цифровий» (ТОВ «Телеконект», Одещина, 35%), «Думська.TV» (ТОВ «ТРК «Моя Одеса», Одещина, 38%), «Південна хвиля» (ТОВ «ТРК «Південна хвиля-ТВ», Одещина, 43%).

У Нацраді додали, що наклали штраф у розмірі 3 244,2 гривні на телеканал СТС (ТОВ «Телекомпанія СТС», місто Суми, Сумська область), де тижневий обсяг україномовних передач у проміжку часу з 7:00 до 18:00 становив 56,1% (при необхідному дотриманні квоти у 60%).

Згідно з інформацією, яка оприлюднена на сайті Національної ради України з питань телебачення й радіомовлення, моніторинг здійснювався з 1 січня до 31 травня. Рада перевірила 176 місцевих та регіональних каналів.

Закон про мовні квоти на телебаченні набув чинності 13 жовтня 2017 року. Згідно із документом, у перші 12 місяців діє перехідний період: передачі власного виробництва, а також національний аудіовізуальний продукт зараховується до частки передач, виконаних державною мовою, незалежно від фактичної мови цих передач.

Із 13 жовтня 2018 року закон встановлює обов’язкову частку україномовного контенту на загальнонаціональних телеканалах в обсязі 75%. Телерадіокомпанії місцевого мовлення повинні транслювати не менше від 60% ефіру українською мовою.

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