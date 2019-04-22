Прем’єр Вірменії привітав Зеленського українською

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян привітав Володимира Зеленського, який, за попередніми даними, перемагає на виборах президента України.

Пашинян звернувся до Зеленського українською мовою.

«Щиро вітаю Володимира Зеленського з переконливою перемогою на демократичних виборах президента України. Упевнений, на цій посаді Ви, Володимире Олександровичу, докладете усіх зусиль, щоб дружні стосунки між Вірменією і Україною набули нового рівня і слугували нашим народам! Бажаю Вам успіхів», – написав Пашинян у Twitter.

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України, набираючи близько 73% голосів виборців. Чинний голова держави Петро Порошенко здобуває близько 25% голосів.