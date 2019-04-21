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22 Квітень 2019, Київ 02:20
Політика

Підсумки дня голосування у другому турі президентських виборів-2019

Володимир Зеленський та його команда радіють результатам екзит-полів, 21 квітня 2019 року

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Другий тур президентських виборів в Україні пройшов спокійно і демократично. Уже після оголошення результатів двох екзит-полів чинний президент Петро Порошенко визнав свою поразку і привітав Володимира Зеленського з перемогою. Радіо Свобода зібрало більше інформації, фото та відео про день голосування.

Як голосували Зеленський та Порошенко - відео
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Як голосували Зеленський та Порошенко - відео

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Явка

21 квітня 2019 року в Україні відбувся другий тур голосування на виборах президента. У бюлетенях були прізвища чинного президента Петра Порошенка і шоумена Володимира Зеленського.

Усі дільниці, окрім однієї, що на лінії розмежування у селі Лебединському Донецької області, відкрилися вчасно.

Як пояснила голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук: «Наскільки мені відомо, базова причина пов'язана саме зі специфікою цього регіону і знаходженням цієї дільниці майже на лінії розмежування».

Після 16-ї години ця дільниця відкрилася.

Голос на війні. Вибори президента у прифронтовій Донеччині – відео
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Голос на війні. Вибори президента у прифронтовій Донеччині – відео

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Загалом же в усіх регіонах України – за попередніми даними ЦВК – явка склала понад 60%.

А спостерігачі «Опори» на момент закриття дільниць, на 20:00, зафіксували явку виборців на рівні 61,6% з похибкою 0,8%.

ЦВК ж обрахувала активність виборців у другому турі виборів президента України на момент закриття дільниць на рівні 62,06%.

Порушення

Загалом спостерігачі позитивно оцінили демократичність голосування у другому турі президентських виборів.

За голосуванням стежили 215 закордонних спостерігачів, найбільше зі США – 65, із Республіки Польща – 45, Франції –17.

До України приїхало 2485 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій. Від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі – 997, Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) – 384, Світового конгресу українців – 249.

Від штабів обох кандидатів у президентами чесність виборчих змагань відстежували 3752 спостерігачі від Зеленського і 2484 спостерігачі від Порошенка.

Ще 27279 спостерігачів було заявлено від громадських організацій.

Така рекордна кількість спостерігачів не виявила суттєвих порушень, які б могли вплинути на результати виборів.

Зіпсований бюлетень
Зіпсований бюлетень

Як зазначили мережа «Опора», розголошення результатів волевиявлення шляхом демонстрування бюлетеня було зафіксовано на 1,6% виборчих дільниць, а спроби фотографування бюлетенів – на 1% виборчих дільниць. Випадки вкидання бюлетенів у день повторного голосування (станом на 16:00 – 20:00), так само як і 31 березня, були винятковими і не вплинули на результати волевиявлення.

На момент закриття виборчих дільниць (20:00) виборці мали вільну можливість проголосувати. Лише на 0,9% дільниць були виявлені черги виборців, які мали намір проголосувати на етапі завершення голосування.

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Вибори-2019. Як військові на Донбасі обирали головнокомандувача – відео

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Результати екзит-полів

У другому турі президентських виборів опитування виборців на виході із дільниць, тобто екзит-поли, проводив Національний екзит-пол та «Телевізійна служба новин» (ТСН) телеканалу «1+1».

На 20:00 Національний екзит-пол оновив свої дані і повідомив, що за результатами опитування Володимира Зеленського підтримали рівно 73% виборців, а чинного президента Петра Порошенка – 25,5% .

Майже такими є і дані екзит-полу ТСН: 72,7% – підтримка Зеленського, 27, 3 – підтримка Порошенка.

Читайте ще: Два екзит-поли визначили, хто перемагає у другому турі президентських виборів-2019

Реакція кандидатів

Петро Порошенко привітав Володимира Зеленського із таким результатом і сказав, що не іде з політики, а продовжуватиме працювати, щоб «реваншу не було».

Петро Порошенко дякує за підтримку своїй дружині Марині 21 квітня 2019 року
Петро Порошенко дякує за підтримку своїй дружині Марині 21 квітня 2019 року

«Друзі України, дякую вам за увагу до цих виборів. Я дуже радий, що нам вдалося забезпечити відкриті демократичні вибори. Безсумнівно, Україна змогла встановити новий демократичний стандарт виборчого процесу. За будь-яких обставин я буду робити все, щоб забезпечити незмінність курсу України на ЄС і НАТО», – запевнив Порошенко.

А Володимир Зеленський після того, як перша буря радісних емоцій вляглася, відповів на кілька запитань журналістів.

Зокрема, він сказав, що хоче істотно скоротити штат Адміністрації президента України і перенести президентський офіс в інше місце, можливо, за Київ.

Також він заявив, що захищатиме українську мову.

Відповідаючи на запитання про його політику щодо Росії, Володимир Зеленський сказав, що він «буде працювати у «нормандському форматі», будемо продовжувати Мінський процес і буду робити все, щоб припинити вогонь».

Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу
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Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу

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Більше про те, що казали кандидати після оголошення результатів екзит-полів читайте тут: Реакції кандидатів: «Подивіться на нас» – Зеленський, «Не допущу реваншу» – Порошенко

Уже привітали

Президент США Дональд Трамп зателефонував лідерові президентських перегонів в Україні Володимиру Зеленському і привітав його з перемогою, повідомляє «Інтерфакс-Україна». Журналісти, які працюють у штабі Зеленського, повідомляють про це з посиланням на джерела у штабі.

Володимира Зеленського вітають у штабі. 21 квітня 2019 року
Володимира Зеленського вітають у штабі. 21 квітня 2019 року

За дві години до цього посольство США в Україні привітало Володимира Зеленського з перемогою на виборах голови держави і подякувало президентові Петру Порошенку.

Президент Польщі Анджей Дуда увечері 21 квітня першим із лідерів країн Європи привітав Володимира Зеленського з перемогою у другому турі президентських виборів. «Президент Анджей Дуда привітав обраного президента України Володимира Зеленського по телефону і запросив його до Польщі», – повідомила в мережі Twitter канцелярія польського президента.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також привітав Володимира Зеленського із перемогою на президентських виборах в Україні. «Україна – це вагомий партнер НАТО, тому ми розраховуємо на продовження співпраці з нею», – вказав Столтенберґ.

Читайте ще: «Яка це хунта?! Як прем'єр, а тепер і президент – євреї» – закордонні реакції на екзит-поли

Що ЦВК?

Центральна виборча комісія опрацьовує протоколи виборчих комісій. На початок доби 22 квітня 2019 року були опрацьовані 23,13% протоколів по Україні, враховані голоси 3 мільйонів 852 тисяч 553 виборців.

Перемагає, за цими даними, Володимир Зеленський (73,30%), чинний президент Петро Порошенко набирає 24,36% голосів виборців.

Порошенко випереджає Зеленського, за попередніми даними, станом на першу годину ночі тільки на закордонному виборчому окрузі та у Львівській області.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року.

Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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