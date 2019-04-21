Підсумки дня голосування у другому турі президентських виборів-2019

Другий тур президентських виборів в Україні пройшов спокійно і демократично. Уже після оголошення результатів двох екзит-полів чинний президент Петро Порошенко визнав свою поразку і привітав Володимира Зеленського з перемогою. Радіо Свобода зібрало більше інформації, фото та відео про день голосування.

Явка

21 квітня 2019 року в Україні відбувся другий тур голосування на виборах президента. У бюлетенях були прізвища чинного президента Петра Порошенка і шоумена Володимира Зеленського.

Усі дільниці, окрім однієї, що на лінії розмежування у селі Лебединському Донецької області, відкрилися вчасно.

Як пояснила голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук: «Наскільки мені відомо, базова причина пов'язана саме зі специфікою цього регіону і знаходженням цієї дільниці майже на лінії розмежування».

Після 16-ї години ця дільниця відкрилася.

Загалом же в усіх регіонах України – за попередніми даними ЦВК – явка склала понад 60%.

А спостерігачі «Опори» на момент закриття дільниць, на 20:00, зафіксували явку виборців на рівні 61,6% з похибкою 0,8%.

ЦВК ж обрахувала активність виборців у другому турі виборів президента України на момент закриття дільниць на рівні 62,06%.

Порушення

Загалом спостерігачі позитивно оцінили демократичність голосування у другому турі президентських виборів.

За голосуванням стежили 215 закордонних спостерігачів, найбільше зі США – 65, із Республіки Польща – 45, Франції –17.

До України приїхало 2485 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій. Від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі – 997, Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) – 384, Світового конгресу українців – 249.

Від штабів обох кандидатів у президентами чесність виборчих змагань відстежували 3752 спостерігачі від Зеленського і 2484 спостерігачі від Порошенка.

Ще 27279 спостерігачів було заявлено від громадських організацій.

Така рекордна кількість спостерігачів не виявила суттєвих порушень, які б могли вплинути на результати виборів.

Як зазначили мережа «Опора», розголошення результатів волевиявлення шляхом демонстрування бюлетеня було зафіксовано на 1,6% виборчих дільниць, а спроби фотографування бюлетенів – на 1% виборчих дільниць. Випадки вкидання бюлетенів у день повторного голосування (станом на 16:00 – 20:00), так само як і 31 березня, були винятковими і не вплинули на результати волевиявлення.

На момент закриття виборчих дільниць (20:00) виборці мали вільну можливість проголосувати. Лише на 0,9% дільниць були виявлені черги виборців, які мали намір проголосувати на етапі завершення голосування.

Результати екзит-полів

У другому турі президентських виборів опитування виборців на виході із дільниць, тобто екзит-поли, проводив Національний екзит-пол та «Телевізійна служба новин» (ТСН) телеканалу «1+1».

На 20:00 Національний екзит-пол оновив свої дані і повідомив, що за результатами опитування Володимира Зеленського підтримали рівно 73% виборців, а чинного президента Петра Порошенка – 25,5% .

Майже такими є і дані екзит-полу ТСН: 72,7% – підтримка Зеленського, 27, 3 – підтримка Порошенка.

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Реакція кандидатів

Петро Порошенко привітав Володимира Зеленського із таким результатом і сказав, що не іде з політики, а продовжуватиме працювати, щоб «реваншу не було».

«Друзі України, дякую вам за увагу до цих виборів. Я дуже радий, що нам вдалося забезпечити відкриті демократичні вибори. Безсумнівно, Україна змогла встановити новий демократичний стандарт виборчого процесу. За будь-яких обставин я буду робити все, щоб забезпечити незмінність курсу України на ЄС і НАТО», – запевнив Порошенко.

А Володимир Зеленський після того, як перша буря радісних емоцій вляглася, відповів на кілька запитань журналістів.

Зокрема, він сказав, що хоче істотно скоротити штат Адміністрації президента України і перенести президентський офіс в інше місце, можливо, за Київ.

Також він заявив, що захищатиме українську мову.

Відповідаючи на запитання про його політику щодо Росії, Володимир Зеленський сказав, що він «буде працювати у «нормандському форматі», будемо продовжувати Мінський процес і буду робити все, щоб припинити вогонь».

Більше про те, що казали кандидати після оголошення результатів екзит-полів читайте тут: Реакції кандидатів: «Подивіться на нас» – Зеленський, «Не допущу реваншу» – Порошенко

Уже привітали

Президент США Дональд Трамп зателефонував лідерові президентських перегонів в Україні Володимиру Зеленському і привітав його з перемогою, повідомляє «Інтерфакс-Україна». Журналісти, які працюють у штабі Зеленського, повідомляють про це з посиланням на джерела у штабі.

За дві години до цього посольство США в Україні привітало Володимира Зеленського з перемогою на виборах голови держави і подякувало президентові Петру Порошенку.

Президент Польщі Анджей Дуда увечері 21 квітня першим із лідерів країн Європи привітав Володимира Зеленського з перемогою у другому турі президентських виборів. «Президент Анджей Дуда привітав обраного президента України Володимира Зеленського по телефону і запросив його до Польщі», – повідомила в мережі Twitter канцелярія польського президента.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також привітав Володимира Зеленського із перемогою на президентських виборах в Україні. «Україна – це вагомий партнер НАТО, тому ми розраховуємо на продовження співпраці з нею», – вказав Столтенберґ.

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Що ЦВК?

Центральна виборча комісія опрацьовує протоколи виборчих комісій. На початок доби 22 квітня 2019 року були опрацьовані 23,13% протоколів по Україні, враховані голоси 3 мільйонів 852 тисяч 553 виборців.

Перемагає, за цими даними, Володимир Зеленський (73,30%), чинний президент Петро Порошенко набирає 24,36% голосів виборців.

Порошенко випереджає Зеленського, за попередніми даними, станом на першу годину ночі тільки на закордонному виборчому окрузі та у Львівській області.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року.

Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.