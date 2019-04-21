Посольство США привітало Зеленського і подякувало Порошенку

Посольство США в Україні привітало кандидата в президенти України Володимира Зеленського з перемогою на виборах голови держави і подякувало президентові Петру Порошенку.

«Вітаємо новообраного президента Володимира Зеленського і дякуємо всім, хто сприяв забезпеченню мирних президентських виборів в Україні. Ми дякуємо президенту Петру Порошенку за зусилля, яких він доклав за останні п’ять років для зміцнення безпеки України, процвітання й демократії, а також для зміцнення наших двосторонніх відносин», – йдеться в заяві посольства у Facebook.

В американському диппредставництві висловили сподівання на продовження «міцного партнерства між Україною та США з новообраним президентом Зеленським».

Як свідчать дані національного екзит-полу, наведені станом на 20:00, Володимир Зеленський перемагає у другому турі виборів президента України, набираючи 73% голосів виборців. За чинного президента України Петра Порошенка, за цими даними, проголосували 25,5% виборців.

Ще 1,5 % виборців повідомили, що викреслили обох кандидатів або зіпсували бюлетень.

Президент Петро Порошенко заявив, що визнає поразку і готовий привітати свого опонента. Порошенко наголосив, що залишить посаду президента, але не піде з політики.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.