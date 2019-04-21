Зеленський анонсує «потужну інформаційну війну» для припинення вогню на Донбасі

Кандидат у президенти Володимир Зеленський, який, за даними екзит-полу, лідирує в другому турі виборів, заявляє про намір працювати для припинення вогню на Донбасі.

Зокрема, він анонсував «потужну інформаційну війну» для закінчення вогню на Донбасі і попросив допомоги журналістів у цьому. Подробиць цієї кампанії він не навів.

«Ми будемо діяти в будь-якому випадку в «нормандському форматі», продовжувати мінський процес, ми будемо його перезавантажувати. Думаю, що у нас будуть кадрові заміни. Ми будемо продовжувати мінський напрямок, іти до кінця, щоб припинити вогонь. Крім того, для нас зараз завдання номер один – повернути всіх наших в’язнів, полонених, військовополонених…», – сказав Зеленський 21 квітня в своєму штабі.

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За даними національного екзит-полу, шоумен Володимир Зеленський перемагає у другому турі виборів президента України, набираючи 73,2% голосів виборців.

За чинного президента України Петра Порошенка, за цими даними, проголосували 25,3% виборців.

Ще 1,5 % виборців повідомили, що викреслили обох кандидатів або зіпсували бюлетень.

Президент Петро Порошенко заявив, що визнає поразку і готовий привітати свого опонента. Порошенко наголосив, що залишить посаду президента, але не піде з політики.