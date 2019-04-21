Порошенко заявив, що готовий привітати Зеленського з перемогою на виборах

Президент України Петро Порошенко висловив готовність привітати свого опонента на виборах Володимира Зеленського з перемогою. Про це Порошенко заявив на брифінгу у своєму штабі після оголошення результатів екзит-полів, які свідчать про поразку чинного президента.

«Вони (результати екзит-полів – ред.) очевидні, і дають підстави подзвонити зараз моєму опонентові і привітати його. Зробити так – це вперше в практиці, як це прийнято в цивілізованих європейських демократичних країнах… Але я завжди маю пам’ятати, що завтра настане 22 квітня… З 22-го нам потрібно об’єднатися і боронити Україну, і нам потрібні спільні зусилля. Вже наступного місяця я залишу пост голови держави – так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення», – заявив Порошенко, але додав, що не йде з політики.

Шоумен Володимир Зеленський перемагає у другому турі виборів президента України, свідчать дані Національного екзит-полу. За цими даними, він набирає 73,2% голосів виборців.

За чинного президента України Петра Порошенка проголосували 25,3% виборців, свідчать дані екзит-полу.

Ще 1,5 % виборців повідомили, що викреслили обох кандидатів або зіпсували бюлетень.

Це дані опитування, проведеного на виході з виборчих дільниць, станом на 18:00.

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Дані на 20:00 мають оприлюднити о 22:00.

Національний екзит-пол-2019 проводили спільно Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Виборчі дільниці зачинилися о 20:00.

Станом на 15:00 активність виборців склала 45,26%.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.