Порошенко: я йду з офісу президента, але не з політики

Чинний президент України Петро Порошенко заявляє, що наступного місяця залишить посаду, але не піде з політики.

«Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити, що я не йду з політики… Новий президент буде мати сильну опозицію, дуже сильну», – сказав Порошенко 21 квітня в своєму штабі після оприлюднення результатів національного екзит-полу.

Водночас він заявив, що готовий підтримати наступного президента, «підставити йому плече» в усіх його рішеннях, які відповідатимуть національним інтересам України і наближатимуть Україну до ЄС і НАТО.

​«І між офіційним оголошенням виборів й інавгурацією я готовий витрачати будь-який час, щоб допомогти новому президенту увійти в курс справ у найменших деталях і передати йому всю мережу міжнародної підтримки України», – сказав Порошенко.

Чинний президент також подякував громадянам України за підтримку.

За даними національного екзит-полу, шоумен Володимир Зеленський перемагає у другому турі виборів президента України, набираючи 73,2% голосів виборців.

За чинного президента України Петра Порошенка, за цими даними, проголосували 25,3% виборців.

Ще 1,5 % виборців повідомили, що викреслили обох кандидатів або зіпсували бюлетень.

Це дані опитування, проведеного на виході з виборчих дільниць, станом на 18:00. Дані на 20:00 мають оприлюднити о 22:00.

Національний екзит-пол-2019 проводили спільно Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

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21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Виборчі дільниці зачинилися о 20:00.

Станом на 15:00 активність виборців склала 45,26%.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.