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21 Квітень 2019, Київ 21:41
Політика

Два екзит-поли визначили, хто перемагає у другому турі президентських виборів-2019

Володимир Зеленський і Петро Порошенко –другий тур президентських виборів, 21 квітня 2019 року

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Щоб унеможливити фальсифікації на виборах у демократичних країнах проводять екзит-поли – запитають виборців про те, кому вони віддали свій голос на виході із виборчих дільниць. У другому турі президентських виборів в Україні пройшли: традиційний Національний екзит-пол та екзит-пол Телевізійної служби новин (ТСН) телеканалу «1+1», а також опитування виборчих штабів, результати яких не оголошуються до завершення голосування.

Другий тур президентських виборів в Україні , 21 квітня 2019 року
Другий тур президентських виборів в Україні , 21 квітня 2019 року

Національний екзит-пол

Уже в шістнадцяте – в Україні – опитування виборців на виході із дільниць, провів на кошти міжнародних донорів – ​Національний екзит-пол.

Його традиційно провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

За даними Національного екзит-полу, станом на 18:00, підтримка виборцями кандидатів розподілилася наступним чином:

Володимир Зеленський – 73,2 %

Петро Порошенко – 25,3 %

Управління проектом Національного екзит-полу, його фінансовий і медійний менеджмент, здійснив Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». Наукове керівництво проектом, розробку вибірки і координацію опитування виконав КМІС. А саме опитування на виході з дільниць провели Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Центр Разумкова.

Опитали 13 686 респондентів на 300 виборчих дільницях за методикою «таємного голосування».

Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Загалом Національний екзит-пол пройшов у штатному режимі, однак на шести дільницях не дозволили працювати інтерв’юерам.

Голова Наглядової ради Національного екзит-полу Євген Бистрицький пояснив ці інциденти «неосвіченістю керівників виборчих дільниць».

Опитування не проводилися на непідконтрольних Україні територіях, в межах закордонного виборчого округу, на спеціальних виборчих дільницях – у в'язницях, лікарнях та військових частина.

Національний екзит-пол під час президентських виборів 2019 є незалежним від політичних сил і здійснюється за фінансової підтримки міжнародних донорів: Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. А також за сприяння представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародного фонду «Відродження», Посольства Канади в Україні.

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Відео: «Повстанці» – малось на увазі «бунтарі» – Зеленський прибув на виборчу дільницю
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Відео: «Повстанці» – малось на увазі «бунтарі» – Зеленський прибув на виборчу дільницю

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Телевізійна служба новин (ТСН) 1+1

В ефірі телемарафону «Вибір країни» оголосила також результати свого екзит-полу Телевізійна служба новин «1+1 медіа». Це підсумок опитувань на 18:00 годину дня голосування 21 квітня.

Результати такі:

Володимир Зеленський – 72,7 %

Петро Порошенко – 27, 3%

Опитування на замовлення ТСН в усіх регіонах України провели дві дослідницькі організації компанії Kantar TNS та Info Sapiens.

Вони опитали, за даними ТСН, понад 20 тисяч виборців.

Поліція складає протокол Володимиру Зеленському, який показав бюлетень, порушивши правила голосування. Зеленському загрожує штраф. 21 квітня 2019 року
Поліція складає протокол Володимиру Зеленському, який показав бюлетень, порушивши правила голосування. Зеленському загрожує штраф. 21 квітня 2019 року

Центр SOCIS і телеканали «112 Україна» та NewsOne, які також проводили опитування у першому турі президентських виборів в Україні – у другому турі екзит-поли не проводили.

Окрім екзит-полів, які оголошують свої результати публічно, також проводяться опитування «для внутрішнього вжитку» штабів кандидатів, щоб вони розуміли якими можуть бути результати голосування. Публікувати результати цих опитувань до закриття виборчих дільниць заборонено.

Джерела Радіо Свобода в соціологічних компаніях повідомляють, що для штабів обох кандидатів – Володимира Зеленського та Петра Порошенка – таке опитування провела одна із авторитетних соціологічних груп в Україні.

Голосування у ІІ турі президентських виборів в Україні пройшло спокійно, 21 квітня 2019 року
Голосування у ІІ турі президентських виборів в Україні пройшло спокійно, 21 квітня 2019 року

Отже, за результати опитувань у рамках Національного екзит-полу та ТСН лідером другого туру президентських виборів є Володимир Зеленський, підтримку якому засвідчили майже утричі більше опитаних, аніж чинному президенту Петру Порошенку.

Офіційні ж результати виборів, згідно із законодавством, після обрахунку усіх протоколів з усіх виборчих дільниць, оголосить Центральна виборча комісія (ЦВК).

Екзит-пол винайшли і уперше випробували у США. Відтоді демократичні країни використовують цей механізм опитувань виборців на виході із виборчих дільниць, щоб запобігати фальсифікаціям результатів виборів.

Ініціатором першого екзит-полу в Україні був Фонд «Демократичні ініціативи», організувавши опитування і телешоу «Ніч виборів» під час виборів парламенту 1998 року.

З тих пір фонд «Демократичні ініціативи» організовував екзит-поли під час парламентських виборів 1998, 2002, 2006, 2007, 2010, 2014 років, двох турів виборів Президента України 1999 року, трьох турів виборів Президента України у 2004 році та двох турів президентських виборів у 2010, 2014 роках.

В усіх цих екзит-полах із 1999 року брав участь Київський міжнародний інститут соціології, а з 2004 року – Центр Разумкова.

Тепер до проведення екзит-полів долучається набагато більше соціологічних компаній та організацій. Якщо результати різних екзит-полів збігаються, це означає, що соціологи професійно виконали свою роботу.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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