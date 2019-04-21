Дільниці закриті. В Україні завершилося повторне голосування на виборах президента

В Україні завершилося повторне голосування на виборах президента. О 20:00 були закриті виборчі дільниці.

У бюлетень для голосування були внесені прізвища двох кандидатів – шоумена та бізнесмена Володимира Зеленського та чинного президента Петра Порошенка. Станом на 15 годину явка становила 45,26%, вона незначно вища, ніж була в першому турі виборів на цей час (45,08%).

21 квітня відбувається другий тур виборів президента України. За посаду змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.