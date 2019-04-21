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21 Квітень 2019, Київ 21:45
Новини | Політика

Дільниці закриті. В Україні завершилося повторне голосування на виборах президента

Вибори президента України, 21 квітня 2019 року

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В Україні завершилося повторне голосування на виборах президента. О 20:00 були закриті виборчі дільниці.

У бюлетень для голосування були внесені прізвища двох кандидатів – шоумена та бізнесмена Володимира Зеленського та чинного президента Петра Порошенка. Станом на 15 годину явка становила 45,26%, вона незначно вища, ніж була в першому турі виборів на цей час (45,08%).

21 квітня відбувається другий тур виборів президента України. За посаду змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

За попередніми даними Національного екзит-полу, Володимир Зеленський перемагає у другому турі виборів президента України. Виборчі дільниці зачинилися о 20:00. Триває підрахунок голосів
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