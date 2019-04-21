Зеленський подякував виборцям після оприлюднення екзит-полів

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський, який, за даними національного екзит-полу, перемагає в другому турі виборів голови держави, подякував своїм прихильникам і своїй команді.

«Дякую усім українцям, які мене підтримали, дякую усім українцям, які зробили інший вибір… Обіцяю, що ніколи не підведу вас усіх», – сказав Зеленський у своєму штабі після оприлюднення даних екзит-полів.

Чинний президент Петро Порошенко наразі не реагував на результати опитування, проведеного на виході з дільниць. Появи Порошенка в його штабі очікують найближчим часом.

Читайте також: В Україні пройшов другий тур виборів президента. Живий блог

За даними національного екзит-полу, шоумен Володимир Зеленський перемагає у другому турі виборів президента України, набираючи 73,2% голосів виборців.

За чинного президента України Петра Порошенка, за цими даними, проголосували 25,3% виборців.

Ще 1,5 % виборців повідомили, що викреслили обох кандидатів або зіпсували бюлетень.

Це дані опитування, проведеного на виході з виборчих дільниць, станом на 18:00. Дані на 20:00 мають оприлюднити о 22:00.

Національний екзит-пол-2019 проводили спільно Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Виборчі дільниці зачинилися о 20:00.

Станом на 15:00 активність виборців склала 45,26%.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.