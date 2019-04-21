МВС: вибори в Україні відбуваються «більш-менш спокійно»

Другий тур виборів президента України відбувається «більш-менш спокійно», повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

За словами радника міністра внутрішніх справ України Івана Стойка, станом на 18:00 в поліцію надійшло 1068 звернень про порушення, пов’язані з виборчим процесом, зокрема, щодо незаконної агітації, фотографування, пошкодження бюлетеня.

Радник міністра повідомив, що за цими фактами відкрили 12 кримінальних проваджень.

«Вибори відбуваються більш-менш спокійно, немає яскравих випадків порушень», – наголосив він.

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Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич уточнив, що з 12 кримінальних проваджень 10 стосуються незаконного використання виборчого бюлетеня. Ще два факти стосувалися неправдивих повідомлень про замінування. Також складено 16 адміністративних протоколів.

21 квітня відбувається другий тур виборів президента України. За посаду змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.