«Я проголосувала!» Тричі перейти лінію фронту, щоб вкинути бюлетень

Радіо Донбас.Реалії розповідало історію жінки, яка пройшла лінію фронту заради участі у виборах і не змогла змінити виборчу адресу – чиновники не пішли їй назустріч та закрили прийом попри те, що у черзі залишалося лише троє людей.

Сьогодні жінка змогла проголосувати. Для цього вона ще раз, удруге подолала весь шлях, і таки змінила місце голосування. А 21 квітня перейшла лінію розмежування втретє і взяла участь у виборах. Ось її розповідь:

– Людей на КПВВ було багато, людей 50 точно. Молоді більше, ніж зазвичай, але більшість все одно – пенсіонери. Пропускали швидко, нікого не затримували. Бойовики, як багато хто боявся, питань не ставили.

Усміхнулися одне одному, і я пройшла

На зворотному шляху українські військові поцікавилися, чи ходила я голосувати. Навіть запитували, за кого. Але я послалася на таємницю голосування. Усміхнулися одне одному, і я пройшла. Коли я йшла в місто, то з боку Луганська в Станицю пристойна черга вишикувалася.

У самій Станиці на дільниці людей небагато було. Черги не було, але рух людей весь час. В цілому – тиша і спокій. Для переселенців – окреме місце видачі бюлетенів. Ніяких проблем не виникло. На дільниці були і спостерігачі, і працівники поліції. Останні навіть допомагали літнім людям спускатися по сходах. Порадувало, що урни і кабінки стояли окремо від членів комісії і спостерігачів, так що за кого голосують люди – не побачити, – розповіла жителька Луганська.

Жителі окупованих російськими гібридними силами територій мали змогу взяти участь у виборах, якщо змінили виборчу адресу у відділі реєстру виборців. Перед другим туром часу на це було обмаль, через що утворились великі черги й частина людей не встигла зареєструватися на вибори.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)