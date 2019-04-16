(Друкуємо мовою оригіналу)

Для смены места голосования во втором туре президентских выборов жителям ​ОРДЛО нужно было прийти в отделы реестра избирателей на подконтрольной Украине территории. Срок подачи заявлений закончился 15 апреля. В этот раз времени для изменения места голосования было крайне мало, а желающих, согласно очевидцам, больше, чем перед первым туром. Чтобы воспользоваться своим избирательным правом, жители оккупированных территорий пересекают КПВВ дважды – для подачи заявления и непосредственно в день выборов. Но сложность пересечения фронта – не единственная проблема, с которой столкнулись люди. В рамках рубрики «Записки из оккупации» Радио Донбасс.Реалии пообщалось с проукраински настроенной луганчанкой Мариной (имя изменено в целях безопасности), которая ездила в Станицу Луганскую для регистрации, однако проголосовать не сможет.

– Я ужасно расстроена после поездки в Станицу Луганскую. 10 апреля я специально удрала пораньше с работы, чтобы поехать и внести себя в госреестр избирателей для голосования на выборах президента Украины во втором туре. Скажу сразу: в первом туре я не голосовала, из-за работы не было возможности поехать и пройти всю эту процедуру. Но те, кто ходили, рассказывали, что проблем вообще не возникло.

Я выехала после обеда специально, чтоб людей в очереди на КПВВ было меньше. Тогда я думала, что самое сложное – пересечь пункты пропуска, ведь никогда не знаешь, чего ожидать из-за пенсионных «туристов». Однако, перейти линию разграничения оказалось проще простого: людей почти не было, я спокойно и быстро перешла в Станицу. Пошла искать Отдел ведения государственного реестра избирателей, который располагается в здании Станично-Луганской районной госадминистрации. Нашла без проблем, поднимаюсь на 2-й этаж в 27-й кабинет с уверенностью, что там никого не будет, и я за 10 минут решу все свои вопросы.

Основная масса хотела проголосовать. Причем, люди пришли осознанно!

Но не тут то было! Становлюсь в очередь из человек 15-ти. На часах – 15:10. Приём граждан, абсолютно не спеша, вел один человек, хотя время их работы – до 16 часов. Вне очереди зашли сотрудники МЧС как участники АТО. Я ничего против не имела, как, собственно, и вся очередь, но нам всем также хотелось успеть решить свои вопросы. Несколько людей пришли за выдержкой из демографического реестра для паспорта, но основная масса хотела проголосовать. Причем, люди пришли осознанно! Было несколько человек из Луганска, были и переселенцы из близлежащих сел. Мы стали просить принять всю очередь, а не только тех, кто успеет зайти до 16:30, так как пересекать КПВВ еще раз реально непросто.

Просто захлопнули перед нашим носом дверь, хотя в очереди оставалось 3 человека

Не хочу описывать все подробности неприятного общения, но скажу лишь, что на нас кричали и нам хамили, аж слюна брызгала. В 16:15 зашла женщина с ребенком. Ей 25 минут выписывали справку для паспорта! А после просто захлопнули перед нашим носом дверь, хотя в очереди оставалось 3 человека, и если бы чиновники ускорились, то до 17-ти часов успели бы принять. Но это при желании, а желания, вероятно, не было.

К нам выходил начальник отдела и, повышая тон, жаловался, что они принимают по 60-70 человек в день, и обслуживать еще и Луганск – не рассчитывали. Советовал ехать в Новоайдар и Северодонецк. А это ведь вопрос еще больших финансов и большего времени. Угрожали нам даже полицией за якобы «несанкционированный митинг, что мы устроили». В общем, так и ушли мы, ждать дольше не могли – КПВВ работает до 18.00. Больше я не поеду.

Ответ от органа

Радио Донбасс.Реалии обратилось к начальнику органа ведения государственного реестра избирателей в Станице Луганской Павлу Носкову. Он обвинения в свой адрес отвергает. По его словам, работники принимали всех, а Марине посоветовал обращаться в правоохранительные органы.

Госреестр в Станице Луганской – один. Нас тут работает двое сотрудников

«Был обычный приём граждан. Он и сейчас осуществляется, но не на изменение места голосования, а для выдачи справок и выдержек из госреестра избирателей. Госреестр в Станице Луганской – один. Нас тут работает двое сотрудников – это раз. До войны в Луганске работало четыре таких отдела, в каждом по 5-6 человек. Тех, кто обращался, мы принимали до вчерашнего дня. У нас не хватает и не хватит ресурсов», – прокомментировал представитель органа.

В чем системная проблема?

Люди с регистрацией в ОРДЛО имеют право только по предъявлению паспорта сменить место голосования, и сделать это можно в любом отделе реестра. Но в реальности всю прошлую неделю в отделы стояли громадные очереди. Ведь место голосования меняют не только жители оккупированных территорий, а все граждане, которые в день второго тура будут не по месту регистрации (только им нужно подавать дополнительный документ).

Времени, отведённого на смену избирательного адреса накануне повторного голосования, было мало. Если перед первым туром люди имели 85 дней на эту процедуру, то перед вторым – всего 7, объясняет столпотворение глава правления общественной организации «Опора» Ольга Айвазовская.

«Учитывая количество обращений, практически такое же, как и накануне первого тура – процедура должна была быть усовершенствована. Однако, ответ на этот вопрос – в законодательной плоскости проекта 6240, когда избирательный адрес может быть изменён по заявлению гражданина до избирательного процесса, в межизбирательный период. Когда гражданин уже относится к территориальной громаде, проживает в ней и планирует голосовать на выборах разных уровней», – рассказывает Айвазовская.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)