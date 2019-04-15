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Успеть за 7 дней. Именно столько времени было отведено для изменения места голосования перед вторым туром президентских выборов. Однако такой короткий срок вызвал ажиотаж, и в органах госреестра возникли огромные очереди – в них и провели выходные те, кому нужно будет проголосовать 21 апреля не по месту регистрации. Какие инновации шли в ход и что делать тем, кто не успел?

Очередь, тянущаяся через всю улицу… Бумажные списки: 400-й, 500-й, – и люди, вставшие до рассвета – «чтобы быть в сотне!» Постоянные вопросы: какой номер пошёл? И даже… чаты очередей в мессенджерах. Это – неделя из жизни людей, менявших место голосования.

Перед первым туром президентских выборов место голосования сменили более 300 тысяч человек. Однако перед первым туром у желающих было три месяца, а вот перед вторым туром успеть нужно было всего лишь за 7 дней.

И вот как меняли место голосования вынужденные переселенцы и люди, проживающие не по адресу регистрации.

В Покровске в реестре шли навстречу людям, рассказывает Максим: «Ещё коллеги с работы оставляли заранее документы, потому что не имели возможности прийти утром. Потом просто пришли и забрали справки. Все идут навстречу людям. Сотрудники проявили себя с хорошей стороны. Проконсультировали, улыбнулись, дали справку».

Наталия меняла место голосования в Ирпене. На всё у женщины ушло 20 минут. «В Ирпене – ничего интересного. При повторной подаче копия паспорта не нужна. Сразу вносят в базу. На одного человека – одна минута. Через сутки – данные на сайте в реестре», – рассказала переселенка из Донецка Наталия.

А вот так удалось поменять место голосования Елене Флоренской в Черкассах.

«Все пишут, с каким успехом они справки для голосования получили. Ок. Мы тоже сходили. Вызвали нас вне очереди, услышали, что мы с дитём. Хотя принимали и так быстро – в кабинет посадили ещё одну тетю, итого, обслуживали людей 4 человека. Там Машуне дядя подарил мягкую мышку со своего рабочего стола, угостил ее печенюшками. Она с радостью затрепала 2 штуки. Хотел налить ей сока, но мы отказались. Это всё параллельно с обработкой наших данных. На всё-про всё ушло минут 5–7. За это время другие чиновницы приняли тоже человека. Думаю, круче нашего похода не было ни у кого! Так что, велкам ту Черкассы!» – пишет Елена.

Мама за 15 минут изменила всем место голосования

​Илья с семьёй менял место голосования в Оболонском районе Киева, и вот что рассказывает мужчина: «Мама взяла 4 паспорта, включая мой, и пришла 11 апреля около трёх часов, и за 15 минут изменила всем место голосования».

В Шевченковском районе Киева, где очередь исчислялись сотнями человек, решили применить инновации. Там сгенерировали QR-код для записи в очередь и создали чат в «Телеграме», где люди делились информацией об очереди.

В Голосеевском районе для меняющих место голосования открыли сессионный зал, чтобы люди не стояли в очереди в коридорах. Сотрудники реестра старались максимально быстро принять документы и внести изменения в реестр.

А вот что пишет Анастасия Пугач на своей странице: «Всего 2 часа 45 минут в Печерском ДРВ! Всего 1 отказ принять заявление по причине моего непроживания в Печерском р-не. Всего 5 минут моих решительных пояснений, что я переселенка и могу с донецкой «пропиской» менять виборчу адресу в любом районе! И… меня внесли в реестр! Во втором туре я голосую!». Перед этим Анастасия пыталась изменить место голосования в Подольском районе, однако из-за очередей не смогла этого сделать.

В Днепровском районе людям приходилось стоять по 5 часов и занимать место в ней с 7 утра, ещё до открытия реестра.

Времени, отведённого на смену избирательного адреса накануне повторного голосования, было мало. Если перед первым туром люди имели 85 дней на эту процедуру, то перед вторым – всего 7, объясняет столпотворение глава правления общественной организации «Опора» Ольга Айвазовская.

Процедура должна была быть усовершенствована

«Учитывая количество обращений, практически такое же, как и накануне первого тура, – процедура должна была быть усовершенствована. Однако ответ на этот вопрос – в законодательной плоскости проекта 6240, когда избирательный адрес может быть изменён по заявлению гражданина до избирательного процесса, в межизбирательный период. Когда гражданин уже относится к территориальной громаде, проживает в ней и планирует голосовать на выборах разных уровней», – рассказывает Айвазовская.

Очереди были во всех отделах ведения реестра, особенно в Киеве, где много внутренне перемещённых лиц и трудовых мигрантов, которые проживают не по адресу регистрации, говорит Айвазовская, однако на местах порой просили дополнительные документы: справки переселенцев, договор аренды жилья, справку с места работы. Всё это – вопрос к качеству работы людей, привлечённых к ведению реестра, говорит Айвазовская.

«Опора» обращалась к центральной избирательной комиссии с предложением изменить процедуру смены места голосования, однако официального ответа не последовало, говорит Ольга Айвазовская.

«Некоторые члены ЦИК и работники аппарата считают, что нет потребности в дополнительных документах, кроме мотивационного заявления. Мы считаем, что мотивационного заявления вполне достаточно, когда речь идёт о президентских выборах. И, независимо от того, где зарегистрирован гражданин, он имеет право реализовать своё избирательное право на любой территории», – говорит Айвазовская.

Тем же, кто не успел изменить место голосования в отведённый срок, ещё можно обратится в суд и попасть в списки избирателей по месту фактического пребывания.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)