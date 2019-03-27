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В понедельник, 25 марта, органы ведения реестра избирателей приняли последние заявления о временном изменении места голосования. Тот, кто не успел, еще имеет шанс изменить место голосования через суд, но надо написать заявление до 24:00 28 марта. Для переселенцев и жителей неподконтрольных территорий процедура была упрощена, но все ли воспользовались возможностью изменить место голосования и принять участие в выборах президента?

Своим правом проголосовать не по месту регистрации воспользовались 315 725 украинцев. Такие данные сообщает председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

За последнюю неделю было подано более 210 тысяч заявлений о временном изменении места голосования

«Отделы ведения Государственного реестра избирателей работали на пределе возможного, оформляя заявления о временном изменении голосования без изменения избирательного адреса. За последнюю неделю было подано более 210 тысяч заявлений о временном изменении места голосования, в то время как за предыдущие почти три месяца – около 100 тысяч», – пишет на своей страничке в фейсбук Слипачук.

По данным государственного реестра избирателей, больше всего заявлений на изменение места голосований подали жители Донецкой и Луганской областей – 63 869 и 28 834 соответственно.

Несмотря на то, что изменить место голосования можно было со второго января 2019 года, ажиотаж в органах госреестра наблюдался в последнюю неделю. В социальных сетях люди активно делились своими историями о том, как они меняли место голосования.

Вот, что пишет переселенка из Донецка Алёна Поволяева.

«Почему все так долго? Почему этого нельзя сделать по интернету? И самый простой и очевидный для меня вопрос. Почему мы можем ездить в ЕС без виз, по биометрическому паспорту, который знает наши отпечатки пальца, но не можем по нему проголосовать? Пришел, достал паспорт, вжик, провели его через такую штуковину, иди и голосуй».

​Любовь Раковица пишет, что уже нашла себя в реестре избирателей.

Однако не все, кто хотел принять участие в выборах, смогут это сделать. Прежде всего это касается жителей неподконтрольных территорий. Люди опасаются, что в этот день их могут не пропускать на блокпостах.

Вот что рассказал Радио Донбасс.Реалии житель Луганска: «Большинство боится идти в этот день через КПВВ. Но те, кто хочет проголосовать, то они собираются ехать заблаговременно, чтобы не было проблем».

Другие жители неподконтрольных территорий не воспользовались возможностью изменить место голосования из-за сложностей в пресечении КПВВ и дорогостоящих поездок. Ведь человеку нужно было бы минимум четыре раза пересечь КПВВ, чтобы изменить место и чтобы приехать на выборы.

Из общего количества сменивших место голосования – 24 процента это переселенцы, сообщает руководитель службы распорядителя государственного реестра избирателей Александр Стельмах. И так в процентном соотношение место голосования изменили

25% – граждане, которые не проживают по месту регистрации;

24% – внутренне перемещенные лица и жители временно оккупированных территорий;

22% – члены избирательных комиссий, которые будут работать не по месту регистрации;

15% – полицейские и официальные наблюдатели.

Кроме того, в изменении места голосования было отказано 1416 гражданам. Основная причина – избиратель не внесен в Реестр избирателей или не имеет зарегистрированного места жительства.

Три человека, изменившие место голосования, не смогут воспользоваться своим избирательным правом, так как после изменения места голосования попали в места лишения свободы.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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