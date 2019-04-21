На виборах президента України перемагає Зеленський – екзит-пол

Шоумен Володимир Зеленський перемагає у другому турі виборів президента України, свідчать дані Національного екзит-полу. За цими даними, він набирає 73,2% голосів виборців.

За чинного президента України Петра Порошенка проголосували 25,3% виборців, свідчать дані екзит-полу.

Ще 1,5 % виборців повідомили, що викреслили обох кандидатів або зіпсували бюлетень.

Це дані опитування, проведеного на виході з виборчих дільниць, станом на 18:00.

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Дані на 20:00 мають оприлюднити о 22:00.

Національний екзит-пол-2019 проводили спільно Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Виборчі дільниці зачинилися о 20:00.

Станом на 15:00 активність виборців склала 45,26%.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.