«Найшвидше голосування»: явка на українській антарктичній станції склала 100%

На найвіддаленішій виборчій дільниці – українській антарктичній станції «Академік Вернадський» – на виборах президента України свої голоси віддали 12 полярників і полярниць, явка там склала 100%, повідомляє Міністерство освіти і науки.

«Знову явка 100% і найшвидше голосування – учасники 24-ї української антарктичної експедиції вже віддали голос на виборах президента», – йдеться в повідомленні.

За даними МОН, голосування на українській антарктичній станції почалося о 8:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом) і тривало близько години.

Читайте також: «Мій голос – вирішальний»: перші враження українців від дня голосування

Протокол із результатами обіцяють оприлюднити після закінчення голосування в Україні.

31 березня українські полярники у першому турі виборів також проголосували зі 100-відсотковою явкою. Тоді в голосуванні на станції «Академік Вернадський» взяли участь 34 громадян.

21 квітня в Україні проходить другий тур президентських виборів. За даними ЦВК, активність виборців станом на 15:00 21 квітня становить близько 45%.