Відкрилася виборча дільниця у США – посольство

У столиці Сполучених Штатів Вашингтоні почала роботу закордонна виборча дільниця для голосування на другому турі виборів президента, повідомляє посольство України в США.

«У США розпочалось голосування у 2-му турі виборів Президента України. Відкрилась закордонна виборча дільниця 900089, місто Вашингтон», – заявили в посольстві.

Закордонна виборча дільниця оприлюднила світлини з повідомленням про початок роботи.

Дільниця відкрилася о 8 ранку (15 година за Києвом). Громадяни України, які живуть в США, матимуть змогу проголосувати до 20 вечора за місцевим часом.

Як повідомляло Міністерство закордонних справ, для голосування за кордоном громадяни України мають бути включені до закордонного списку виборців і мати при собі закордонний, дипломатичний чи службовий паспорт України.

У першому турі за Володимира Зеленського свій голос віддали 5 714 034 виборці (30,24%), за Петра Порошенка – 3 014 609 (15,95%). Явка склала 62,8%.