В Італії не змінилася активність українських виборців

В Італії на чотирьох виборчих дільницях до обіду проголосували близько 2 з половиною тисяч громадян України на президентських виборах. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода

Всього на другий тур в цій країні зареєстровані 24 тисячі виборців, що становить 10 відсотків від офіційної кількості українців в Італії (близько 240 тисяч). За спостереженнями членів дільничих комісій у Римі та Неаполі, активність виборців помітно не підвищилася, порівняно з першим туром. Дещо більше людей цього разу голосують на двох дільницях у Мілані.

Вибори у Неаполі, Римі та Мілані проходять на території консульських представництв за спільної організації членів дільничих комісій, волонтерів та працівників дипломатичних установ України. Спостерігачі і виборці наголошують на високому рівні організації голосування. На кожній з дільниць працюють від 30 до 50 волонтерів у розпізнавальних футболках чи жилетах. Вони допомагають людям знайти себе у списках, вказують до якого столу слід підходити з відповідним номером у списку, надають інші консультації для уникнення черг і скупчення людей.

На римській дільниці працює пункт прийому громадян зі скаргами. «Я приймаю людей, які не знаходять себе у списках виборців або мають проблеми з державним реєстром. Попри нашу роз’яснювальну інформаційну кампанію напередодні 1 і 2 турів, на жаль, не всі з різних причин цікавилися цим. Приходять з паспортами і зразу хочуть проголосувати. Або хтось у першому турі голосував в Україні, а нині хочуть голосувати в Римі, та не встигли подати заяву про зміну виборчої адреси. Ми сподіваємося приблизно на той же рівень активності місцевих виборців, що й у першому турі (у Римі тоді проголосували 2097 громадян. – ред.)», – повідомила Радіо Свобода член комісії Олеся Татарин.

У зв’язку зі святом католицького Великодня та шкільними канікулами в Італії побоюються, що багато людей нададуть перевагу відпочинку або не доберуться до дільниць, зокрема через нерегулярну роботу громадського транспорту.

Радіо Свобода спілкувалося з виборцями у Римі.

«Ми брали участь у двох турах, це дуже важливі вибори для України, і її громадяни, сподіваюся, зроблять правильний вибір. Наш голос з-за кордону, хоч і крапля в морі, але з усіх дільниць у світі і складається це море», – сказав уродженець Івано-Франківська.

«Я голосував з відчуттям безнадії. Тут у Римі дуже багато українців (понад 20 тисяч – ред.), які мають документи і можуть голосувати. Минулого разу у першому турі прийшли голосувати трохи більше 2 тисяч. Я думаю, тутешнє голосування ніякої ролі не грає для загальної картини», – переконаний Орест зі Львова.

«Наш голос з-за кордону впливає, безумовно, тут живе більше патріотів. Я голосувала за Україну, думаю, коней на переправі не міняють», – поділилася думками літня жінка.

31 березня на Апеннінах проголосували трохи більше 5 тисяч громадян, що становило 22 відсотки від числа зареєстрованих виборців в цій країні. Це була надзвичайно низька виборча активність українців в Італії, порівняно з президентськими виборами 2014 року.