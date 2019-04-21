На Запоріжжі поліція забороняла журналістам знімати на дільниці та перевіряла документи

Представниця поліції пробувала заборонити знімати на одній з дільниць Дніпровського району Запоріжжя журналісту сайту «Депо.Запоріжжя». Про це у Facebook повідомила редактор видання Оксана Сабардина.

Також сьогодні журналісти мелітопольського сайту «РИА Мелитополь» заявили, що працівники поліції, що чергували біля однієї з дільниць в Мелітополі знімав на телефон посвідчення журналістки, що прийшла на дільницю для висвітлення процесу голосування. Як повідомляє ЗМІ, представник правоохоронних органів заявив, що це зроблено для звітності, але відмовився пояснити для якої саме.

У Головному управління Нацполіції у Запорізькій області підтвердили, що такі два інциденти в регіоні мали місце, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Наші працівники були проінструктовані, аби перевірити у всіх документи. Можливо десь трохи не правильно себе повели, але перевіряли документи у всіх журналістів. Зараз на даний момент у всіх різні журналістські посвідчення і важко визначити, що це журналіст, бо нема єдиного зразка», – розповів під час брифінгу, присвяченого роботі поліції у день виборів, заступник начальника Головного управління Нацполіції у Запорізькій області Олександр Панченко.

В поліції також повідомили, якщо будуть факти неналежної поведінки працівників поліції під час проведення виборів, то по кожному випадку буде проводитися спеціальна перевірка.

В цілому, за даними поліції, вибори у регіоні проходять без суттєвих порушень: на 12.00 до правоохоронних органів у Запорізькій області надійшло 12 заяв громадян щодо ймовірних порушень у день виборів. Виборчі дільниці у регіоні відкрилися своєчасно.

Явка виборців у Запорізькій області, за даними ЦВК, на 11.00 є найвищою по Україні і складає 24,62%.

21 квітня відбувається другий тур виборів президента України. За посаду змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.