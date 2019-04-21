Активістка Femen на дільниці, де голосував Зеленський, закликала «перестати ґвалтувати країну» (відео)

Дівчина, яка, за її словами, є представницею руху Femen, влаштувала акцію біля виборчої дільниці, на якій у тому числі голосував кандидат у президенти Володимир Зеленський.

Активістка на ім’я Юлія з’явилася біля дільниці з оголеними грудьми, на яких було написано «pig in a poke» – сталий англійський вислів, аналогічний українському «кіт у мішку».

«Ми не знаємо, хто прийде з Зеленським, він кіт у мішку. Ми всі це розуміємо. Це може бути смішною помилкою, смішною й фатальною. Тому зараз всі надії – в його руках практично», – сказала вона.

Юлія пояснила, що вирішила висловити свою думку у спосіб, який приверне увагу.

«Я прошу Зеленського і всіх решту політиків, всіх старих, припинити ґвалтувати нашу країну. Тому що вже достатньо. Люди перестали сподіватися», – заявила дівчина.

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Кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко вже проголосували.

За посаду президента змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.