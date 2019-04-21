Зеленський пояснив вживання слова «повстанці»

Кандидат у президенти Володимир Зеленський пояснив, чому вжив слово «повстанці» під час неофіційних дебатів із опонентом Петром Порошенком на НСК «Олімпійський». За словами Зеленського, «так було написано і на сайті в президента».

«Це мається на увазі «бунтарі», хлопці й дівчата. Мається на увазі «бунтарі» Це так було написано на сайті в президента. «Бунтарі», які проти України», – заявив кандидат у коментарі Радіо Свобода.

19 квітня відбулися неофіційні дебати між Зеленським і його опонентом, чинним президентом Петром Порошенком. Ставлячи питання Порошенку, Зеленський зокрема сказав: «Чи правда (я не стверджую), що цукерки Roshen є у пайках повстанців «ЛНР» та «ДНР?». Втім, це було, за його словами, одне з «запитань із народу», які він читав із аркуша.

Після критики Зеленського за вживання слова, яке вказує на «повстанський» характер збройної агресії на Донбасі, в мережі з’явилися скріншоти з сайту Адміністрації президента, на яких видно, що Порошенко також називав бойовиків повстанцями у промові в Цюріхському університеті в січні 2015 року.

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Наразі слово вже замінили на «бойовики». Однак оприлюднений текст – переклад з англійської. В оригіналі Порошенко вживав слово «rebels», яке також може перекладатися як «бунтівник», «заколотник» і в залежності від контексту означати збройне повстання, що супроводжується насильством.

За посаду президента змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.