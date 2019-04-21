Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Квітень 2019, Київ 12:41
Новини | Політика

Радіо Свобода просить читачів надсилати свої враження від другого туру виборів

21 квітня відбувається другий тур виборів президента України

Дивитись коментарі

Радіо Свобода закликає читачів розповідати про свої враження від другого туру виборів президента України та надсилати свої фото й відео.

Для цього пишіть нам у Facebook, Twitter та Instagram.

Пам’ятайте, що ваші фото та відео не повинні порушувати таємницю голосування.

За посаду президента змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

«Уряд США продовжуватиме співпрацювати з будь-яким кандидатом, якого оберуть українці», – сказала посол Марі Йованович
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

США і ЄС: підтримка України продовжиться, незважаючи на результати виборів

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG