Радіо Свобода просить читачів надсилати свої враження від другого туру виборів

Радіо Свобода закликає читачів розповідати про свої враження від другого туру виборів президента України та надсилати свої фото й відео.

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Пам’ятайте, що ваші фото та відео не повинні порушувати таємницю голосування.

За посаду президента змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.