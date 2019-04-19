Дебати Зеленського і Порошенка: хронологія подій від телемосту до двох сцен на «Олімпійському»

Дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка стали однією з найбільш обговорюваних тем між першим та другим туром виборів. Увечері 19 квітня вони мають відбутися на НСК «Олімпійський» у Києві. Що передувало дебатам – у матеріалі Радіо Свобода.

Законодавча довідка.

Закон про вибори президента України визначає, що передвиборчі теледебати за рахунок коштів державного бюджету проводяться у разі призначення Центральною виборчою комісією другого туру виборів. Вони повинні відбуватися в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі. У випадку відмови одного з кандидатів на посаду президента України взяти участь у теледебатах або неможливості його участі в них, виділений для теледебатів час надається іншому кандидату.

Водночас, згідно з положенням Центральної виборчої комісії, дебати мають відбуватися з 20:00 до 21:00 в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України. 18 квітня ЦВК внесла зміни до цієї постанови й перенесла початок офіційних дебатів на 21:00.

Хронологія подій

20 березня. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила у Facebook, що вона разом із народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Марією Іоновою зареєструвала законопроект про обов’язкові дебати кандидатів перед другим туром.

27 березня. Президент України Петро Порошенко назвав «самогубством» відмову кандидатів від дебатів і заявив: «Твердо переконаний, що й без законодавчих змін дебати мають відбутися. І про тих, хто відмовиться від дебатів, безумовно, українці мають зробити висновки».

29 березня. За два дні до першого туру виборів Володимир Зеленський та Петро Порошенко не прийшли на дебати в програмі «Зворотний відлік» на суспільному телеканалі «UA: Перший». Інший кандидат у президенти – Юлія Тимошенко – залишила студію через кілька хвилин. Вона пояснила, що «прийшла на дебати, але «дебати» нема кого».

​31 березня. Згідно з даними екзит-полів, до другого туру вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Чинний президент заявив, що «ключовим елементом» перед повторним голосуванням мають стати передвиборчі дебати. Зеленський сказав, що готовий до них.

1 квітня. Суспільний мовник запросив кандидатів на дебати. Водночас радник Зеленського Руслан Рябошапка в ефірі «Громадського телебачення» заявив, що не бачить сенсу в дебатах через їхню беззмістовність.

2 квітня. У соціальних мережах розпочався флешмоб під назвою «#дебати_челендж». Його учасники закликали кандидатів у президенти 19 квітня прийти на дебати в студію Суспільного телебачення.

3 квітня. Володимир​ Зеленський у своєму відеозверненні закликав Петра Порошенка взяти участь у дебатах на «Олімпійському» в Києві: «Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати наживо. Усі журналісти мають право бути присутніми».

​4 квітня. Уночі Порошенко записав відеозвернення у відповідь. «Правила дебатів прописані в законі про вибори президента, почитайте, будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей… Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на вас, Володимире Олександровичу», – сказав Порошенко.

Ввечері цього ж дня Зеленський запропонував призначити «незалежним арбітром» на дебати Юлію Тимошенко, яка посіла третє місце на виборах президента.

5 квітня. Уночі Порошенко записав нове відеозвернення: «Не бійтеся, дебати це не страшно, це нормальна політична традиція… Володимире Олександровичу, не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтеся. Це – некрасиво. Будьте мужиком. Приходьте на дебати».



Ввечері член штабу Зеленського заявив, що Тимошенко не буде модерувати дебати між кандидатами в президенти.

7 квітня. Порошенко закликав Зеленського провести дебати на «Олімпійському» 14 квітня.

8 квітня. Зеленський заявив, що дебати мають відбутися 19 квітня.



Речник штабу Порошенка Олег Медведєв переконував, що в останню п’ятницю перед виборами президент прийде на дебати в студію Суспільного телебачення, як того вимагає законодавство. Він не виключив, що Порошенко 19 квітня може прийти і на «Олімпійський», «але лише в тому разі, якщо він матиме вільний від виконання своїх обов'язків час».

9 квітня. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що жоден зі штабів не звертався до ЦВК із проханням змінити постанову, яка визначає місцем проведення теледебатів студію Суспільного телебачення. Голова НСТУ Зураб Аласанія заявив, що суспільний мовець готовий проводити офіційні дебати у своїй студії 19 квітня о 20-й годині протягом однієї години, як і визначає постанова ЦВК.

11 квітня. Керівник штабу Зеленського Іван Баканов запропонував провести дебати у форматі телемосту: «Якщо Петро Олексійович буде в студії на «Суспільному», а ми будемо на НСК «Олімпійський»: будь-ласка, можна поєднати картинки і продебатувати в прямому ефірі». Ця ідея не прижилася.

Увечері Порошенко прийшов до студії телеканалу «1+1», згодом Зеленський долучився до ефіру телефоном. Президент запросив свого опонента на виборах провести дебати 14 квітня. Після нетривалої суперечки Зеленський сказав: «А зараз закінчив я. 19-го числа. На НСК «Олімпійський». Крапка. До побачення». Після цього зв’язку з ним не було.

12 квітня. У штабі Володимира Зеленського назвали заплановані час і місце події, яку в команді кандидата описали як «головні дебатами країни». Штаб поширив відеоролик, у якому анонсувалося, що дебати відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійський».

14 квітня. Петро Порошенко прибув на НСК «Олімпійський», його опонент Володимир Зеленський захід не відвідав. Замість дебатів президент впродовж години відповідав на запитання журналістів. ​

​15 квітня. Спікер штабу Порошенка запропонував Зеленському провести дебати на «Олімпійському» між 16:00 і 18:00 у п'ятницю, 19 квітня, а потім взяти участь на дебатах у студії Суспільного мовника. Штаб Зеленського не підтримав цю ідею.

16 квітня. Команди кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали угоду з НСК «Олімпійський» про оренду 19 квітня. Речник штабу чинного президента заявив, що сторони не домовилися про регламент дебатів.

17 квітня. Штаби кандидатів у президенти почали розповсюджувати перепустки на дебати: у Зеленського закликали отримати квитки на спеціальному сайті, а в Порошенка – заповнити анкету.

Олег Медведєв заявив, що штаб Порошенка просить Центральну виборчу комісію внести зміни у положення про порядок проведення дебатів, щоб 19 квітня Порошенко встиг взяти участь і в дебатах на НСК «Олімпійський», і в дебатах на Суспільному. ЦВК пообіцяла розглянути цю пропозицію.

Голова НСТУ Зураб Аласанія заявив, що штаби домовилися встановити дві сцени, поділити трибуни, відмовитися від використання партійної символіки та розподілити квитки. Він зазначив, що дебати призначені на 19:00. На самому полі сцену вирішили не встановлювати, оскільки 24 квітня на НСК відбудеться футбольний матч між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем».

​18 квітня. Суспільний мовець повідомив, що відповідатиме за режисерське забезпечення та художнє керівництво ефіру зустрічі кандидатів на НСК «Олімпійський» 19 квітня. На Суспільному поінформували, що перед цим кожен штаб наполягав на власному забезпеченні процесу трансляції, не довіряючи медіаорганізаціям, пропонованим опонентом.

Надвечір ЦВК перенесла початок офіційних дебатів у студії Суспільного на 21:00. Втім, Зеленський не планує брати в них участь, заявив його уповноважений представник Сергій Кальченко у коментарі «РБК-Україна».