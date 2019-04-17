ЦВК розгляне пропозицію про зміну часу дебатів кандидатів у президенти

18 квітня Центральна виборча комісія розгляне пропозицію уповноважених представників кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського про зміну часу проведення дебатів на «Суспільному». Про це заявила 17 квітня глава ЦВК Тетяна Сліпачук.

«Повідомляю обом уповноваженим представників кандидатів, завтра о 12:00 ЦВК проведе нараду щодо вирішення питання», – зазначила вона.

Сліпачук пояснила, що йдеться про перенесення дебатів з 20:00 на 21:00.

«Від обох кандидатів ми очікуємо письмові документи. Від одного вже отримали, від іншого очікуємо», – наголосила Сліпачук.

Представник штабу Порошенка Олег Медведєв раніше заявив, що штаб просить Центральну виборчу комісію внести зміни у положення про порядок проведення дебатів, щоб 19 квітня Порошенко встиг взяти участь і в дебатах на НСК «Олімпійський», і в дебатах на «Суспільному».

Команди кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали угоду з НСК «Олімпійський» про оренду 19 квітня, повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв.

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський заявив про початок розповсюдження квитків на дебати зі своїм суперником на виборах президента, чинним головою держави Петром Порошенком на НСК «Олімпійський». Команда Порошенка, у свою чергу, створила у Facebook подію «Дебати кандидатів». Згідно з інформацією у спільноті, потрапити на стадіон можна, попередньо зареєструвавшись на захід.

Закон «Про вибори президента України» встановлює час, тривалість та порядок проведення теледебатів. Теледебати за рахунок коштів державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі, тривалістю не менш як 60 хвилин.

Водночас затверджене ЦВК положення про порядок проведення теледебатів передбачає, що такі дебати відбуваються з 20:00 до 21:00.