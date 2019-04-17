У Порошенка просять ЦВК змінити підзаконний акт, щоб уможливити дебати

Штаб кандидата у президенти України Петра Порошенка просить Центральну виборчу комісію внести зміни у положення про порядок проведення дебатів, щоб 19 квітня Порошенко встиг взяти участь і в дебатах на НСК «Олімпійський», і в дебатах на «Суспільному». Про це 17 квітня заявив представник штабу Порошенка Олег Медведєв.

«Оскільки є закон, який вимагає дебатів на «Суспільному», є відповідні інструкція ЦВК, то сьогодні від імені нашого кандидата його представник у ЦВК Руслан Князевич звертається до ЦВК з клопотанням щодо внесення змін до положення про порядок проведення дебатів», – сказав він.

«Наш опонент відмовився від будь-якого іншого часу проведення дебатів, які зафіксовані на 20:00 на «Суспільному», і наполягає, що має бути саме 19:00. Хоча ми так думаємо, що 19-та година поставлена спеціально з розрахунку на те, що законослухняний громадянин Порошенко має на 20:00 поїхати на «Суспільне», і ніби він через це не зміг би взяти участь у дебатах о 19 годині», – відзначив Медведєв.

За словами представника штабу, Порошенко «готовий бути і там, і там».

Центральна виборча комісія наразі не відреагувала на прохання штабу Порошенка.

Закон «Про вибори президента України» встановлює час, тривалість та порядок проведення теледебатів. Теледебати за рахунок коштів державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі, тривалістю не менш як 60 хвилин.

Водночас затверджене ЦВК положення про порядок проведення теледебатів передбачає, що такі дебати відбуваються з 20:00 до 21:00.