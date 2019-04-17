Радіо Свобода Daily: Ймовірність дебатів Порошенка і Зеленського зростає

Дебати Порошенка і Зеленського на «Олімпійському»

Ймовірність дебатів зростає: команди кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали угоду з НСК «Олімпійський» про оренду 19 квітня, повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв. За його словами, ключовими залишаються питання безпеки на дебатах. Крім того, сторони досі не домовилися про регламент дебатів. «Поки що у нас різні бачення: одна сторона налаштована на шоу, ми – на проведення повноцінної дискусії», – додав Медведєв.

Щоб уявити як це буде відбуватися, тисніть на «Симулятор дебатів Порошенка і Зеленського».

Реакції на звільнення Савченко та Рубана

Позафракційний народний депутат Надія Савченко та волонтер Володимир Рубан –​ на свободі. Термін запобіжного звинувачення їм обом добіг кінця 16 квітня опівночі, тож суддя Броварського міськрайонного суду Київської області відпустила їх з-під варти. Ця новина з перших секунд викликала цілу хвилю обурення. Радіо Свобода вирішило з’ясувати, чого очікувати від Надії Савченко після того, як вона знову опинилася на волі.

Звільнення з-під вати Савченко і Рубана не означає зняття обвинувачень, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. А у військовій прокуратурі стверджують, що судді кількох українських судів у лютому, березні та квітні під різними приводами ухилялися від розгляду справи.

Далі коротко:

Державна дума Росії 16 квітня ухвалила в третьому й остаточному читанні законопроект про «гарантування безпечного і сталого функціонування» інтернету в Росії, більш відомий як закон про ізоляцію Рунету.

Справа на 7 мільярдів

Сьогодні, 17 квітня, Конституційний суд України може ухвалити рішення, яке позбавить Національне антикорупційне бюро права через суд визнавати недійсними угоди за корупційними провадженнями. У такому разі держава може втратити 7 мільярдів гривень – на таку суму обраховуються вже розірвані з ініціативи детективів через суди угоди, порахували в ЦПК (Центр протидії корупції). Відповідне провадження КСУ відкрив у жовтні 2018-го за скаргою акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» – підприємства, що входить до умовної групи «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

«Люди важливі» – що ми про них знаємо

Рух «Люди важливі» оголосив, що боротиметься за місця в парламенті. Партія ще не зареєстрована офіційно, але вже позиціонує себе як право-ліберальна політична сила з акцентом на захисті прав людини і державній дерегуляції. Політолог Олексій Гарань стверджує: в середнього класу є запит на право-ліберальні політичні сили. Однак він вбачає проблему у відсутності консолідованого руху, який об’єднав би всі вже наявні партії цього напряму. Що відомо про засновників «Люди важливі», про їхні плани та ідеали, у матеріалі Радіо Свобода.

Із архівів КДБ України: ідейно шкідлива література кінця 1970-х

У КДБ були впевнені: Захід, бажаючи розвалити СРСР, використовує для розбещення радянських людей не тільки рок-музику і фільми, а й книжки. «Настоящее время» – проект Радіо Свобода за участю «Голосу Америки» – публікує знайдений в архіві Служби безпеки України огляд ідейно шкідливої літератури кінця 1970-х. У документі згадуються як маловідомі порнографічні видання, так і твори, що стали світовою класикою: «Механічний апельсин» Ентоні Берджеса, «День Шакала» Фредеріка Форсайта і «Сонце і сталь» Юкіо Місіми.

«Життя у валізці» у Чехії

Дитина має виховуватись у родині, навіть якщо вона не має батьків. Це основний принцип, за яким працює чеська система соціального захисту дітей. Однак, окрім, здавалось би, очевидного підходу, тутешня система має свої цікавинки. Наприклад, «бейбібокс» – скриньки, де можна лишити небажану дитину. Або проект «Життя у валізці» –​ ініціатива, яка допомагає покинутим дітям знати про своє походження. Радіо Свобода зібрало усі найцікавіші деталі про те, як чехи захищають права дітей, які опинились в скрутному становищі, і який вигляд мають тутешні сиротинці.

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