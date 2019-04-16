Гусовський, Андрусів і Нефьодов створюють нову партію. «Люди важливі» – що ми про них знаємо

Рух «Люди важливі» оголосив, що боротиметься за місця в парламенті. Партія ще не зареєстрована офіційно, але вже позиціонує себе як право-ліберальна політична сила з акцентом на захисті прав людини і державній дерегуляції. Політолог Олексій Гарань стверджує: в середнього класу є запит на право-ліберальні політичні сили. Однак він вбачає проблему у відсутності консолідованого руху, який об’єднав би всі вже наявні партії цього напряму.

На вихідних у Києві пройшов третій форум руху «Люди важливі». Нова політична сила планує провести установчі збори 18 травня і створити партію, яка змагатиметься за місця в парламенті восени.

Крім того, члени руху оприлюднили «Маніфест українських лібералів», у якому окреслили свої пріоритети: свободу особистості, рівність прав, верховенство права та перехід від «держави-власника» до «держави-сервісу».

Втім, поки що «Люди важливі» має статус громадської організації. Вона була зареєстрована в грудні 2018 року. Першим її керівником був Антон Вікторович Турупалов – людина з таким же ім’ям раніше обіймала посаду заступника мера Миколаєва. З 11 березня 2019 року «Люди важливі» офіційно очолює Євген Олішевець. Він є засновником одразу низки громадських організацій: «Київ – успішне місто», «Київ – молодіже місто», «Київ – розумне місто», «Київ самоврядний». Усі вони у 2015-2016 роках виконували функції громадських приймалень для депутатів Київради від «Самопомочі». Сам Олішевець балотувався до Київради від цієї партії.

Співзасновники громадської організації «Люди важливі»

Віктор Андрусів

Громадський діяч, колишній член партії «Демократичний альянс» і виконавчий директор «Українського інституту майбутнього». Серед засновників цієї організації – депутат від «Народного фронту», наближений до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко і політтехнолог, ведучий каналу «Прямий» Тарас Березовець. Раніше в ЗМІ повідомляли, що Андрусів консультував кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Олексій Гончарук

Юрист, голова «Офісу ефективного врегулювання». Активно коментує проблеми бізнесу і державного врегулювання. У 2015 році був радником тодішнього міністра екології і природних ресурсів Сергія Курикіна.

​Сергій Гусовський

Балотувався на посаду мера Києва у 2015 році від партії «Самопоміч», де зайняв п’яте місце за кількістю голосів. Гусовський очолював фракцію «Самопомочі» в Київській міській раді, та восени 2019 року розпустив її після скандалу: партійне керівництво звинуватило депутата від фракції в корупції, а саму фракцію – у прагненні приховати порушення. З того часу Гусовський очолює групу з 17 депутатів «Київська команда».

В коментарі для Радіо Свобода Сергій Гусовський пояснює: керівництво партії буде затверджене на установчих зборах. Однак уже зараз він припускає, що всі, хто входить до ініціативної групи – заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, Олексій Гончарук, Віктор Андрусів, громадська діячка Оксана Нечипуренко – на першому етапі очолять нову політичну силу.

На першій зустрічі руху в грудні був присутній народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко. Коментуючи його можливий зв’язок із партією, Гусовський каже, що до роботи руху мали змогу долучитися й інші співзасновники «Українського інституту майбутнього». Головне, за його словами – поділяти ідеї, викладені в «Маніфесті українських лібералів».

Натомість членство в партії, на думку співзасновника руху, повинно надаватися тільки після оцінки репутації кандидата.

Люди, які голосували за продовження мораторію на вільний ринок землі, не можуть і думати про те, щоб бути членами партії

«Наприклад, люди, які голосували за продовження мораторію на вільний ринок землі, вони до тих пір, поки не проголосять, що це було або помилково, або вони змінили думку і гарантують, що ця думка буде на користь вільного ринку, до тих пір вони не можуть навіть і думати про те, щоб бути членами партії», – стверджує він.

Раніше Гусовський повідомляв, що партія «Люди важливі» братиме участь у парламентських виборах. Депутат Київради уточнює, що політична сила відкриє свої списки незалежно від того, чи ухвалить Верховна Рада новий Виборчий кодекс.

«Це однозначно буде абсолютно відкрита процедура, і ми за відкриті списки на пропорційній основі. Навряд чи цей парламент за це проголосує, але ми таки влаштуємо гібридну війну цій старій системі, я не виключаю, що в нас буде чимало класних кандидатів на позиції мажоритарників. Я думаю, що ми дамо бій цій історії, коли важливі люди вважали, що вони можуть все і вся купити».

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Водночас, пояснює політик, партія працюватиме над створенням коаліції з іншими політичними силами і проти того, щоб «ставити себе в таку позицію, коли «Баба Яга проти», тобто коли замість того, щоб генерувати рішення і рухатися вперед, ти знаходиш причини, чому не підтримати те чи інше рішення».

За словами Гусовського, «Люди важливі» не проти об’єднання з іншими ліберальними політичними силами, які поділяють їхні ідеї: повагу до свободи особистості, демонополізацію, дерегуляцію і роздержавлення.

«Всі ті, хто такі ідеї підтримує – ми безумовно готові йти разом у бій. Просто я б хотів, щоб існувало таке просте розуміння: безкінечна кількість круглих столів, стратегічних сесій серед тих, хто вважає себе зіркою на політичному небосхилі, але за якими немає творення – я думаю, що це тільки марна витрата часу», – зауважує політик.

Саме брак консолідації є найбільшою проблемою ліберальних політичних сил, вважає професор політології Києво-Могилянської академії і керівник досліджень фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань. При цьому, за його словами, про потребу в таких партіях в Україні відомо давно.

«2014 року така спроба (створити право-ліберальний рух – ред.) була начебто пов’язана із «Самопоміччю». Потім з’явилися єврооптимісти. Але зрештою ми побачили, що це не було реалізовано. Був той же «ДемАльянс»... Тому ідея правильна – створювати право-ліберальний рух, але знову ж таки, щоб це не призвело до створення ще однієї невеличкої маргінальної організації. У нас є і «ДемАльянс», і «Сила людей», буде ще одна. От як усе це буде взаємодіяти? Тобто має постати щось об’єднане».

Поки що такої об’єднаної сили, додає Гарань, немає. На його думку, причина в політичних амбіціях, якими ніхто з гравців на політичній арені – як на парламентських виборах, так і на президентських – не готовий поступитися.

«У нас більшість партій зараз зорганізовані під лідерів. Але запит (на ідеологічні ліберальні партії – ред.) є, зокрема є запит від середнього класу. Якщо ми будемо складати всі відсотки, хто голосував за «Самопоміч», за «ДемАльянс», за «Силу народу», інші організації, то ми побачимо, що так, ці люди є і вони хотіли б такого, але організаційно поки що не вдається це зробити, не вдається. Я бачу основну причину в тому, що все-таки всі ці люди не можуть знайти спільної мови між собою, ніхто не може поступитися своїми власними амбіціями», – міркує Гарань.

Чергові парламентські вибори до Верховної Ради 9 скликання мають відбутися 27 жовтня 2019 року.