Рада продовжить розглядати поправки до мовного законопроекту

Народні депутати України на засіданні Верховної Ради 11 квітня продовжать розгляд поправок до проекту закону про функціонування української мови як державної. Про це свідчить порядок денний парламенту на цей день.

Згідно з розкладом, на 11 квітня до розгляду заплановане лише це питання. Засідання парламенту має початися о 10:00.

До другого читання депутати мають розглянути ще близько 400 правок до вказаного документа. Загалом до законопроекту було подано майже 2100 поправок. Верховна Рада почала розглядати їх минулого місяця.

28 лютого Верховна Рада дала старт розгляду у другому читанні мовного закону.

Законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у першому читанні Верховна Рада ухвалила у жовтні 2018 року.

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28 лютого 2018 року Конституційний суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» (так званий закон «Колесніченка-Ківалова») неконституційним через порушення Верховною Радою процедури його розгляду та ухвалення. Це рішення оголосили обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене. Відтоді і донині в Україні не було чинного закону про державну мову.