Верховна Рада продовжить розгляд мовного закону

Верховна Рада України сьогодні продовжить розгляд законопроекту «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Це питання стоїть першим у порядку денному роботи народних депутатів на пленарний тиждень з 12 до 15 березня.

Очікується, що парламент розглядатиме правки до законопроекту, яких налічується понад 2 тисячі. Доповідатиме щодо законопроекту голова парламентського комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький.

«Ухвалення цього законопроекту забезпечить не менш ніж 90% української мови на загальнонаціональних телеканалах; не менш ніж 50% назв газет і журналів українською мовою в пунктах розповсюдження; не менш ніж 50% назв книжок українською мовою в книгарнях і видавництвах», – заявив 11 березня голова Верховної Ради Андрій Парубій.

28 лютого Верховна Рада дала старт розгляду у другому читанні мовного закону.

Законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у першому читанні Верховна Рада ухвалила у жовтні 2018 року.

28 лютого 2018 року Конституційний суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» (так званий закон «Колесніченка-Ківалова») неконституційним через порушення Верховною Радою процедури його розгляду та ухвалення. Це рішення оголосили обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене. Відтоді і донині в Україні не було чинного закону про державну мову.

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