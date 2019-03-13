В українців з’явилася впевненість, що мові, як за Януковича, нічого не загрожує – Медведєв

Цього тижня Верховна Рада має у другому читанні розглядати законопроект про «забезпечення функціонування української мови як державної». Втім, напередодні комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала український парламент відкласти ухвалення цього важливого закону до післявиборчого періоду. Чому в Україні об мовне питання ламають списи та як воно представлене у програмах кандидатів у президенти? Це в ефірі Радіо Свобода обговорювали політтехнолог, спікер з питань ходу передвиборної кампанії Володимира Зеленського Дмитро Разумков, представник виборчого штабу Анатолія Гриценка Тарас Стецьків та спікер виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.