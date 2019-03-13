Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 Березень 2019, Київ 20:59
Відео

В українців з’явилася впевненість, що мові, як за Януковича, нічого не загрожує – Медведєв

В українців з’явилася впевненість, що мові, як за Януковича, нічого не загрожує – Медведєв
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:09 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Цього тижня Верховна Рада має у другому читанні розглядати законопроект про «забезпечення функціонування української мови як державної». Втім, напередодні комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала український парламент відкласти ухвалення цього важливого закону до післявиборчого періоду. Чому в Україні об мовне питання ламають списи та як воно представлене у програмах кандидатів у президенти? Це в ефірі Радіо Свобода обговорювали політтехнолог, спікер з питань ходу передвиборної кампанії Володимира Зеленського Дмитро Разумков, представник виборчого штабу Анатолія Гриценка Тарас Стецьків та спікер виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG