У Раді Європи закликали відкласти ухвалення мовного закону до виборів

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович із занепокоєнням стежить за обговоренням проекту закону про державну мову в Україні.

Вона зазначила, що до обговорення будь-якого нового закону або реформи політики щодо використання мов мають бути залучені представники різних мовних спільнот.

«В контексті виборчої кампанії такі дискусії часто стають поляризованими і не сприяють досягненню збалансованих рішень. Я закликаю український парламент відкласти прийняття цього важливого закону до післявиборчого періоду», – заявила Міятович.

12 березня продовжила розгляд законопроекту «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Очікується, що парламент розглядатиме правки до законопроекту, яких налічується понад 2 тисячі.

28 лютого 2018 року Конституційний суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» (так званий закон «Колесніченка-Ківалова») неконституційним через порушення Верховною Радою процедури його розгляду та ухвалення. Це рішення оголосили обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене. Відтоді і донині в Україні не було чинного закону про державну мову.

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