Посол Великої Британії вивчила українську завдяки мотивації, дитячим книжкам і відмові від перекладу

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф почала вивчати українську мову ще до того, як вона приступила до виконання своїх обов’язків в цій країні. Російську вона вже знала, вчила ще в університеті, і вільно нею володіла.

Існує думка, що в Україні достатньо володіти російською, тим більше, коли рідною є міжнародна мова – англійська. Та Джудіт Гоф так не вважає і як результат – вільно говорить українською. Хоча і зізнається, що хотіла б робити це краще.

«Мені здається, що це потрібно для всіх дипломатів, послів, які працюють в Україні – розмовляти українською мовою, тому що ми живемо і працюємо в Україні», – каже Джудіт Гоф в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода.

Спеціально для цієї розмови ми завітали до київської резиденції посла Великої Британії о 9-й ранку. Джудіт Гоф нас зустріла у вишиванці і з книгами.

​Перші фрази

Джудіт Гоф зізнається, що мала небагато часу на вивчення мови, але для неї це був виклик. Спостерігаючи за своїм дворічним сином, який вивчав мову без особливих зусиль і вбирав в себе її як губка, посол вирішила використовувати робочий час із користю для навчання.

«Я подумала: добре, коли я на конференціях, коли маю зустріч із політиками, з журналістами, я постараюсь спілкуватися без перекладу, без навушників. І спочатку, чесно кажучи, я розуміла не більше 40%, зараз – десь 95%. І це просто було питання зусиль і мотивації», – зізнається посол Великої Британії в Україні.

Далі ми заговорили про перші фрази. «London is the capital of Great Britain» – фраза англійською, яку згадує майже кожен українець, якщо його спитати про знання цієї мови.

А от яка українська перша фраза закарбувалася в пам’яті посла Великої Британії…

– Це дуже просто. Я була зі своїм сином: «Обережно, двері зачиняються. Наступна станція «Майдан Незалежності».

– Тобто ви їздите на метро?

– Ну звичайно

– Серйозно?

– Серйозно. Чому ні? Це часто швидше, ніж їхати машиною в Києві.

​Найбільші виклики

Найбільший виклик для посла Джудіт Гоф було не говорити російською. Хоча знання цієї мови їй і допомагало вивчати українську.

«Це дуже допомагає, якщо ви вже знаєте російську – з точки зору граматики, але часто і навіть зараз я плутаю і не знаю, чи я говорю російською мовою, або українською. Залежить від ситуації, але коли я дуже втомлена, то більше використовую російські слова», – розповідає посол.

​Якщо нам складно промовляти англійські звуки сполучень «th», то англійцям складно даються українські «г» та «ґ». Але це не у випадку з Джудіт Гоф, бо вона засвоїла вимову цих звуків ще під час вивчення грецької мови.

А ще є нюанс в тому, що українці хочуть попрактикувати англійську з носієм мови і часто просять спілкуватися англійською, не залишаючи можливості для посла потренувати власну українську, зізнається Джудіт Гоф.

Як вивчити?

Джудіт Гоф радить вивчати мову як дитина. Тому вона почала читати не серйозну художню літературу, а дитячі книжки із простими реченнями і простими формулюваннями.

Ще одна улюблена книжка посла Великої Британії – це яскрава енциклопедія-карта: можна і мову вчити і про місцеві пам’ятки дізнаватися. Наша співрозмовниця зізнається, що була у всіх областях України, крім Луганської та Криму.

«Що мені дуже подобається в Україні – є багато книг і мистецтво дуже гарне», – констатує вона.

Ще один секрет пізнання української культури – через рецепти, розповідає Джудіт Гоф. Посол має книгу, щоправда англійською, але із українськими стравами. Її написала українка, яка емігрувала до Великої Британії, а от Джудіт Гоф в Україні готує по цих рецептах у вихідні для свого сина, коли має час.

​Про українців та улюблене слово

«Є слово українською, яке вам подобається найбільше?» – запитуємо в посла Великої Британії. Джудіт Гоф серйозно замислилася, а потім в неї вирвалося слово, яке вона спочатку промовила цілком, а потім по складах: «Не-за-леж-ність! Тому що звучить, як є», – пояснює вона.

На питання: які враження у посла Великої Британії склалися про українців, відповідає відразу:

«Українці мене дуже вражають. Тому що дуже сильний народ. І стійкий. І мене дуже вражає стійкість українського народу. І гостинність»

У Великій Британії немає державної мови, пояснює Джудіт Гоф. Тобто про це ніде не написано і англійська є мовою спілкування та документообороту за замовчуванням. Втім, в країні розмовляють багатьма кельтськими мовами, зокрема шотландською, валлійською, яка геть не схожа на англійську, зазначає посол.

Сама Джудіт Гоф знає сім мов і зізнається, що українська їй подобається за звучанням.

«Сила України в тому, що люди насправді двомовні і це талант. Я була на багатьох заходах, де люди говорять або російською, або українською мовами, іноді англійською і мені здається, що це краще, ніж у Великобританії, де дуже мало людей можуть говорити ще однією мовою», – зазначає вона.

Головний секрет оволодіння мовою – це мотивація, без неї дуже складно, констатує посол Великої Британії в Україні.

