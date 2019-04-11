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11 Квітень 2019, Київ 13:07
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Посол Великої Британії вивчила українську: «Найбільший виклик – не говорити російською» – відео

Посол Великої Британії вивчила українську: «Найбільший виклик – не говорити російською» – відео
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Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф почала вивчати українську мову ще до того, як вона почала виконувати свої обов’язки в цій країні. Російську вона вже знала, вчила ще в університеті, і вільно нею володіла. Існує думка, що в Україні достатньо володіти російською, тим більше, коли рідною є міжнародна мова – англійська. Та Джудіт Гоф так не вважає і як результат – вільно говорить українською і має свої секрети вивчення. Спеціально для цієї розмови ми завітали до київської резиденції посла Великої Британії о 9-й ранку. Джудіт Гоф нас зустріла у вишиванці і з книжками. Як вона вивчала українську завдяки мотивації, дитячим книжкам і відмові від перекладу, вона розповідає в ексклюзивному інтерв’ю для Радіо Свобода.

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