Рада безпеки ООН на вимогу Росії обговорює український мовний закон – трансляція

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй 20 травня обговорює закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

Це засідання ініційоване Росією.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.

Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі.