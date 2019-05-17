Росія просить скликати засідання Ради безпеки ООН через український закон про мову – Ніколенко

Делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на сторінці у Facebook.

«Коментувати по суті це абсурдне звернення, яке здивувало не лише Україну, немає сенсу. Функціонування української мови в Україні ніяким чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Радбезу ООН. Цей закон – наше внутрішнє питання, яке в Кремлі намагаються політизувати. На жаль, ми спостерігаємо за невпинними спробами Росії маргіналізувати ключовий безпековий майданчик світу. Перетворити його на таке собі вечірнє шоу в стилі першого російського каналу пропаганди», – написав Ніколенко.

За його словами, засідання може відбутися наступного понеділка, втім рішення про дату і час проведення має схвалити голова, у травні це – Індонезія, додав Ніколенко.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. 16 травня, закон був опублікований в офіційній пресі.