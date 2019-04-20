Аеропорти Бельгії почали використовувати коректну назву Києва

Українське посольство у Бельгії повідомило, що бельгійські аеропорти приєднались до ініціативи #CorrectUA , і почали писати назву української столиці як Kyiv, а не Kiev.

Про це мовиться на сторінці посольства на Facebook.

​На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України у складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.