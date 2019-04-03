Аеропорт Барселони почав коректно писати назву Києва

Міжнародний аеропорт Барселони почав коректно писати назву на своїх табло: Kyiv, а не Kiev. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ України.

«Відтепер один з найбільш завантажених аеропортів світу використовує #KyivNotKiev», – мовиться у повідомленні.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.