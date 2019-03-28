Аеропорт Тель-Авіва почав писати на своїх табло Kyiv замість Kiev

Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон в ізраїльському Тель-Авіві розпочав використання коректної назви української столиці Кyiv. Про коректну транслітерацію в написанні назви української столиці повідомило посольство України в Ізраїлі.

«Дякуємо адміністрації аеропорту за співпрацю та чітку позицію», – йдеться в повідомленні дипломатів на сторінці у Twitter.

Раніше сьогодні і аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто змінив транслітерацію української столиці відповідно до національного стандарту – Kyiv.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

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