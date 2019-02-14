В ЄС починають використовувати назву Kyiv – Стулік

Прес-секретар представництва Євросоюзу в Україні Давід Стулік заявляє, що ЄС починає використовувати назву столиці України англійською Kyiv, а не Kiev.

«Нарешті!! ЄС поміняв назву столиці України з «Kiev» на «Kyiv»… PS: це стосується наших мейлів», – написав він у Facebook пізно ввечері 13 лютого.

Напередодні також стало відомо, що назву Kyiv почали використовувати у міжнародному Лондонському аеропорту Лутон – про це повідомило посольство Великої Британії в Україні.

«У рамках кампанії «#CorrectUA», міжнародний Лондонський аеропорт Лутона 13 лютого 2019 року повідомив посольству про те, що компанія WizzAir запровадила вживання назви столиці України відповідно до правопису англійською: Kyiv!» – йдеться в повідомленні.

Крім того, британські видання The Guardian і Observer у своєму стилістичному довіднику позначили, що вживають назву Kyiv, а не Kiev.

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Тим часом, українська авіакомпанія МАУ заявила, що буде писати Kiev, оскільки цей варіант відповідає офіційній транслітерації Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

МЗС України започаткувало акцію #KyivNotKiev на початку жовтня. У перебігу кампанії МЗС звертається, зокрема, до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev.

Українська влада наполягає, що правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.