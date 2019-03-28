Найбільший аеропорт Канади почав коректно вказувати назву Києва

Аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто змінив транслітерацію української столиці відповідно до національного стандарту – Kyiv.

Коректна транслітерація використовується як безпосередньо на табло в аеропорту, так і на сайті летовища, що є найбільшим у Канаді.

У 2018 році аеропорт обслужив майже 50 млн пасажирів та став 30-им по завантаженості у світі.

Це також єдиний канадський аеропорт, де виконуються прямі перельоти в Україну.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.