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28 Березень 2019, Київ 11:45
Новини | Суспільство

Найбільший аеропорт Канади почав коректно вказувати назву Києва

Ще один аеропорт почав вживати українську транслітерацію назви Києва

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Аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто змінив транслітерацію української столиці відповідно до національного стандарту – Kyiv.

Коректна транслітерація використовується як безпосередньо на табло в аеропорту, так і на сайті летовища, що є найбільшим у Канаді.

У 2018 році аеропорт обслужив майже 50 млн пасажирів та став 30-им по завантаженості у світі.

Це також єдиний канадський аеропорт, де виконуються прямі перельоти в Україну.

МЗС започаткувало акцію #KyivNotKiev на початку жовтня 2018 року
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Аеропорти Стамбула і Бухареста почали писати коректно назву Києва на своїх табло – МЗС

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

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