Радіо Свобода Daily: Суд повернув повноваження Уляні Супрун

Супрун поновили на посаді

Окружний адміністративний суд Києва вирішив скасувати «із власної ініціативи» ухвалене 5 лютого рішення про відсторонення Уляни Супрун від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України. Таке рішення оголосив суддя Сергій Каракашьян: «Скасувати з власної ініціативи заходи забезпечення адміністративного позову, вжиті ухвалою Окружного адміністративного суду Києва від 5 лютого. Ухвала набуває чинності негайно і може бути оскаржена».

Ім’я третього підозрюваного у справі Скрипалів

Проект журналістських розслідувань Bellingcat стверджує, що встановив справжнє ім’я третього підозрюваного у справі про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки. За даними розслідувачів, «Сергій Федотов» насправді – Денис В’ячеславович Сергеєв, високопоставленний офіцер ГРУ і випускник російської військово-дипломатичної академії.

Тепер трохи цифр:

«Кіборг» Микола Тихонов про «пошук себе»

Піти добровольцем на фронт у 2014 році із посади голови Оболонської РДА Києва, зустріти Новий рік на варті у Донецькому аеропорту, прийти з фронту, попрацювати і знову піти служити за мобілізацією офіцерів запасу-«піджаків». Такий короткий опис того, чим займався ці роки «кіборг» із позивним «Барін», доброволець «Карпатської січі» Микола Тихонов. Радіо Свобода розпитало Тихонова про те, що його хвилює і чого він хоче від життя.

«Kyiv Not Kiev»

І на завершення – про маленькі, але важливі дипломатичні перемоги України. В аеропортах Будапешта в Угорщині та естонському Талліні почали писати назву столиці України відповідно до української вимови Kyiv, а не Kiev. А напередодні стало відомо, що назву Kyiv почали використовувати і в міжнародному Лондонському аеропорту Лутон. Втім, хороші новини на цьому не завершуються, бо прес-секретар представництва Євросоюзу в Україні Давід Стулік заявив, що і ЄС починає використовувати назву столиці України англійською Kyiv. Онлайн кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev), МЗС України розпочало на початку жовтня минулого року.

Рухаймося маленькими кроками до великих перемог!

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