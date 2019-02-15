Радіо Свобода Daily: Суд повернув повноваження Уляні Супрун

Супрун поновили на посаді
Окружний адміністративний суд Києва вирішив скасувати «із власної ініціативи» ухвалене 5 лютого рішення про відсторонення Уляни Супрун від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України. Таке рішення оголосив суддя Сергій Каракашьян: «Скасувати з власної ініціативи заходи забезпечення адміністративного позову, вжиті ухвалою Окружного адміністративного суду Києва від 5 лютого. Ухвала набуває чинності негайно і може бути оскаржена».
Ім’я третього підозрюваного у справі Скрипалів
Проект журналістських розслідувань Bellingcat стверджує, що встановив справжнє ім’я третього підозрюваного у справі про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки. За даними розслідувачів, «Сергій Федотов» насправді – Денис В’ячеславович Сергеєв, високопоставленний офіцер ГРУ і випускник російської військово-дипломатичної академії.
Тепер трохи цифр:
- Суд арештував 300 тисяч доларів на британському рахунку Романа Насірова.
- Допомога США Україні зростає майже до 700 мільйонів доларів.
- Майже 300 мільйонів доларів переказали торік з України за кордон, понад третину – до Росії, повідомили в НБУ.
- Футболісти київського «Динамо» змогли зламати невдалий для них перебіг першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького «Олімпіакоса» з рахунком 2:2.
- Донецький «Шахтар» зіграв у нічию 2:2 в 1/16 фіналу футбольної Ліги Європи проти німецького «Айнтрахта».
- Україна торік позичила понад 286 мільярдів гривень, повідомили у Мінфіні.
- Майже 20% українців хочуть, щоб конфлікт із Росією вирішували у «будапештському форматі» – за участі Великої Британії, США, Росії, Франції та Китаю, дослідили соціологи.
- 77,1% рейсів українських авіакомпаній у січні виконані вчасно, повідомило Міністерство інфраструктури України. Загалом, за місяць українські авіакомпанії здійснили 3687 рейсів.
- 11 тисяч школярів і студентів вийшли в Брюсселі на акцію захисту клімату.
«Кіборг» Микола Тихонов про «пошук себе»
Піти добровольцем на фронт у 2014 році із посади голови Оболонської РДА Києва, зустріти Новий рік на варті у Донецькому аеропорту, прийти з фронту, попрацювати і знову піти служити за мобілізацією офіцерів запасу-«піджаків». Такий короткий опис того, чим займався ці роки «кіборг» із позивним «Барін», доброволець «Карпатської січі» Микола Тихонов. Радіо Свобода розпитало Тихонова про те, що його хвилює і чого він хоче від життя.
«Kyiv Not Kiev»
І на завершення – про маленькі, але важливі дипломатичні перемоги України. В аеропортах Будапешта в Угорщині та естонському Талліні почали писати назву столиці України відповідно до української вимови Kyiv, а не Kiev. А напередодні стало відомо, що назву Kyiv почали використовувати і в міжнародному Лондонському аеропорту Лутон. Втім, хороші новини на цьому не завершуються, бо прес-секретар представництва Євросоюзу в Україні Давід Стулік заявив, що і ЄС починає використовувати назву столиці України англійською Kyiv. Онлайн кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev), МЗС України розпочало на початку жовтня минулого року.
Рухаймося маленькими кроками до великих перемог!
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