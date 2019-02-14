Мінінфраструктури опублікувало рейтинг пунктуальності авіакомпаній

77,1% рейсів українських авіакомпаній виконані вчасно, йдеться в оприлюдненому Міністерством інфраструктури України рейтингу пунктуальності авіакомпаній за січень.

За даними відомства, загалом у січні українські авіакомпанії здійснили 3687 рейсів. Порівняно з попереднім оцінюванням пунктуальності (рейтинг за листопад) показник українських авіакомпаній знизився приблизно на 2%.

Водночас пунктуальність іноземних авіакомпаній у січні 2019 року суттєво знизилася: з 83,7% у листопаді до 75,1% у січні. Загальна кількість виконаних ними рейсів становила 2659.

У міністерстві вирішили створити такий рейтинг у липні 2018 року після того, як сотні українських туристів по кілька годин, а то й діб очікували рейсів в аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, Майорки, а також в аеропорту «Київ».

Міністр інфраструктури Володимир Омелян тоді також повідомив, що в Україні з 2019 року буде заборонена експлуатація літаків, термін використання яких перевищує 20 років.