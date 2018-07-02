У Тунісі залишаються 850 українських туристів – авіаперевізник

У туніському місті Монастір залишаються 850 українських туристів, сказав представник компанії Bravo Airways «Українській правді».

За його словами, літак, який вилетів 2 липня до Києва, забрав 172 пасажира.

У компанії заявили, що з аеропорту міста Монастір сьогодні заплановані два рейси до Львова. Згідно з інформацією на сайті летовища, вони мають відправитися о 22:55 і 23:25 за місцевим часом (0:55 і 1:25 3 липня за київським часом).

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Водночас у Bravo Airways заявили, що цей розклад може змінюватися.

Ще два рейси до Києва заплановані на ранок 3 липня – о 7:40 та 8:45 за місцевим часом (9:40 та 10:45 за Києвом).

2 липня авіакомпанія Bravo Airways пояснила скасування своїх рейсів із Тунісу тим, що туроператор «Оазис тревел Україна» упродовж останніх двох років заборгував 25 мільйонів гривень.

У Bravo Airways додали, що після проведення консультацій з міністерствами інфраструктури, закордонних справ, економічного розвитку і торгівлі ухвалили виконати п'ять гуманітарних рейсів за рахунок авіакомпанії, щоб доставити туристів до України.

30 червня туроператор, компанія «Оазис тревел Україна», заявив, що 2 липня будуть виконані п’ять рейсів, якими українці повернуться з Тунісу до України. Як повідомляє компанія, українським туристам, які перебувають в Тунісі і очікують на виліт, гарантується проживання в готелях за рахунок «Оазис тревел Україна» до моменту вильоту 2 липня.

Ввечері 29 червня в МЗС повідомили, що організаційні питання про виліт частини українських туристів з Тунісу вирішені. 30 червня вранці частина українських туристів повернулася до Києва.

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Подібна ситуація з українськими туристами стається не вперше. Зокрема у квітні понад 700 українців на кілька днів застрягли в аеропорту єгипетського міста Шарм-еш-Шейх.