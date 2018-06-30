Частина українців, які «застрягли» в Тунісі, вранці повернулася до Києва – МЗС

Частина українських туристів, які «застрягли» в Тунісі, вранці повернулася до Києва, повідомляють у Міністерстві закордонних справ.

«Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій», – написав начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич у Twitter.

29 червня ТСН повідомила, що із аеропорту Монастир в Тунісі вже другу добу не можуть вилетіти до Харкова близько 300 українських туристів. За словами, пасажирів авіакомпанія і туроператор не виконують своїх зобов’язань щодо повернення українців додому.

Ввечері 29 червня в МЗС повідомили, що організаційні питання про виліт частини українських туристів з Тунісу вирішені.

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Подібна ситуація з українськими туристами стається не вперше. Зокрема у квітні понад 700 українців на кілька днів застрягли в аеропорту єгипетського міста Шарм-ель-Шейх