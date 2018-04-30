До України вилетіли останні туристи, які застрягли в Єгипті – речник президента

О 18:30 до України вилетіли останні туристи, які на кілька днів застрягли в аеропорту єгипетського міста Шарм-ель-Шейх, повідомив у Twitter Святослав Цеголко, речник президента України Петра Порошенка.

Він заявив, що про це президенту доповіли міністр закордонних справ Павло Клімкін та міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Цеголко не уточнив, про яку кількість туристів іде мова.

27 квітня через технічні причини з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх затримали виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air із 215 українськими туристами до Львова, також не зміг відлетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.

Ввечері 28 квітня частина українських туристів, які майже добу не могли покинути Єгипет, вилетіла в напрямку Львова.

Через відсутність літаків 29 квітня переліт іншої групи туристів перенесли на наступний день.

30 квітня в МЗС повідомили, що до України вилетіли 705 українців. У відомстві заявили, що ситуація врегульована.