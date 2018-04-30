МЗС: до України вилетіли 705 українців, які на кілька днів «застрягли» в Єгипті

Міністерство закордонних справ України заявляє, що до України вилетіли 705 українців, які на кілька днів «застрягли» в аеропорту Єгипта.

«Чотирма рейсами з Шарм-ель-Шейху до України вилетіли 705 українців. Уточнюємо, чи немає тих, хто не зареєструвався й очікує повернення до України», – написав начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

27 квітня через технічні причини з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх затримали виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air із 215 українськими туристами до Львова, також не зміг відлетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.

Ввечері 28 квітня частина українських туристів, які майже добу не могли покинути Єгипет, вилетіла у напрямку Львова.

Через відсутність літаків 29 квітня переліт іншої групи туристів перенесли на 30 квітня.