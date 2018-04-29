МЗС: виліт українських туристів із Єгипту перенесли на 30 квітня

Виліт українських туристів із єгипетського Шарм-ель-Шейха перенесли на 30 квітня, повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

«За інформацією туркомпанії, ситуація з перевезенням українців з Шарм-ель-Шейха до України ускладнюється. Причина – відсутність літаків. Виліт планується на 30 квітня. Консул вживає заходів з врегулювання ситуації», – заявив Кирилич.

27 квітня через технічні причини з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх затримали виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air із 215 українськими туристами до Львова, також не зміг відлетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.

Ввечері 28 квітня частина українських туристів, які майже добу не могли покинути Єгипет, вилетіла у напрямку Львова.